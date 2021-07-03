اتحاد ألماني للمدن يدعو إلى زيادة سعر ثاني أكسيد الكربون

برلين (د ب أ)

من أجل إحراز تقدم أسرع في حماية المناخ، دعا الاتحاد الألماني للمدن إلى زيادة سعر ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المنتجات النفطية والغاز قريباً إلى 50 يورو على الأقل للطن. وقال رئيس الاتحاد، بوركهارد يونج، أمس السبت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «يتعين علينا اتخاذ خطوات أكثر جرأة عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ. السلوك الضار بالمناخ يجب أن يكون له ثمن أغلى».

وذكر يونج أنه بدون ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون، لن يكون هناك حافز كافٍ لتغيير السلوك، موضحا أن هذا يعني أيضا ضرورة توسيع نطاق النقل العام المحلي بشكل كبير وإمدادات الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة.

وحذر يونج من غياب مفهوم التوازن الاجتماعي مع ارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون، وأوضح أن أصحاب الدخل المنخفض، على وجه الخصوص، لا ينبغي أن يتحملوا عبء ارتفاع التكاليف.

ومع ذلك، لم يحدد الاتحاد سنة محددة للبدء في تطبيق الزيادة المطلوبة إلى 50 يورو على الأقل.

ويبلغ سعر ثاني أكسيد الكربون، الساري على الوقود الأحفوري في قطاع التدفئة والنقل منذ أول يناير الماضي، حاليا 25 يورو لكل طن. ومن المقرر أن يرتفع السعر تدريجيا إلى 55 يورو بحلول عام 2025، وفي العام المقبل سيبلغ تكلفته 30 يورو، بحسب خطط الحكومة الألمانية.