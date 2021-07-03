ارتفاع العجز التجاري المغربي 10.4 %

الرباط (رويترز)

قال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 10.4 بالمئة إلى 81 مليار درهم (تسعة مليارات دولار) في الشهور الخمسة الأولى من عام 2021 ارتفاعا من 73.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 18.1 بالمئة إلى 207.6 مليار درهم كما قفزت الصادرات 23.5 بالمئة إلى 126.6 مليار درهم في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بالمقارنة مع العام السابق.

وانخفضت إيرادات السياحة، الحيوية لدخل المغرب من العملة الصعبة، 62.3 بالمئة إلى 7.3 مليار درهم في حين ارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج 50.2 بالمئة إلى 36.3 مليار درهم.