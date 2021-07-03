مفقودون في انهيار أرضي وسط اليابان

اعتبر 19 شخصا في عداد المفقودين بعدما جرف انزلاق تربة منازل عدة اثر تساقط أمطار غزيرة في منطقة شيزوكو بوسط اليابان على ما أفاد مسؤول محلي.

واظهرت مشاهد بثها التلفزيون الياباني سيلا من الوحول يجتاح ابنية ويطمر أخرى في مدينة اتامي الساحلية مع أشخاص يحالون الفرار. وقال مسؤول إدارة الكوارث في المنطقة "لا يزال مصير 19 شخصا مجهولا".