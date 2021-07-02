«سرايا العقبة ووتربارك».. وجهة مائية أردنية بإدارة إماراتية

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى «فرح إكسبيرينسز»، «تُعد سرايا العقبة ووتربارك، التي سيتم افتتاحها اليوم الموافق 3 من يوليو 2021، إلى جانب قائمة المدن والمرافق الترفيهية التي تتولى إدارتها في أبوظبي، أول مدينة ترفيهية خارج أبوظبي تتولى شركة «فرح إكسبيرينسز» إدارة عملياتها التشغيلية، وذلك بالشراكة مع«ايجل هيلز الأردن».

وأكد الزعابي، في حوار مع«الاتحاد»، أهمية اختيار فرح إكسبيرينسز لتتولى مهام إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك لتكون بذلك أول مدينة ترفيهية تنضم إلى قائمة المدن الترفيهية والمرافق التي تديرها الشركة، حيث تحرص فرح إكسبيرينسز على استكشاف فرص التعاون المشترك مع مطورين في الإمارات وخارجها لتقديم خدماتها التشغيلية وفق أفضل الممارسات وأعلى المستويات العالمية».

الحسن كعبوس الزعابي

وحول اختيار الأردن ومدينة العقبة لتشغيل أولى مدنها خارج الإمارات، قال الزعابي: «تُعد سرايا العقبة ووتربارك» جزءاً من مشروع سرايا العقبة الذي طورته شركة إيجل هيلز الأردن، ليكون الوجهة السياحية والترفيهية متعددة الاستخدامات على شاطئ البحر الأحمر، وتمتدّ على مساحة تتجاوز 634,000 متر مربع».

وأضاف «تُعتبر المملكة الأردنية الهاشمية ومدينة العقبة على وجه الخصوص من الوجهات السياحية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك بفضل موقعها الجغرافي المميز وشواطئها الخلابة على سواحل البحر الأحمر، حيث تأتي سرايا العقبة ووتربارك إضافة مهمة للمرافق والتجارب التي يمكن لضيوف العقبة الاستمتاع بها».

وأشار الزعابي إلى أن سرايا العقبة ووتربارك تقع في قلب مدينة العقبة، المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن. وتعتبر الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، حيث تضم مجموعة متنوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية والرياضات المائية، إضافة إلى المطاعم المناسبة للعائلات، مقدمة تجربة مائية مميزة للضيوف من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف «تحتضن المدينة المائية عدداً من الألعاب والمرافق التي تقدم تجارب ترفيهية تناسب أفراد العائلة من كافة الأعمار، والتي استوحت أسماءها من عدد من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن بما في ذلك جرش ووادي رم وغيرها الكثير».

وأوضح الزعابي «يمكن لضيوف سرايا العقبة ووتربارك الاستمتاع بمغامرة مائية مميزة عبر أروع المنزلقات والألعاب الفريدة والمسطحات المائية في واحدة من مدن الألعاب المائية الرائدة على مستوى العالم التي تضم ألعاباً وتجارب ترفيهية للضيوف من جميع الأعمار، بما في ذلك هضاب بيلا التي تنطلق بضيوفها بسرعة إلى الأسفل في تجربة تتحدى كل قوانين الجاذبية، من أعلى نقطة في مدينة الألعاب المائية، ومنزلقة البحر الميت الأطول والأشد انحداراً في المملكة، والتي تهبط بالضيوف عمودياً من ارتفاع 40 قدماً تقريباً، ومنزلقة صياغة التي تنطلق بالضيوف ليلتفوا ويتقلبوا وسط رشقات الماء القادمة من كل مكان في تجربة مائية لا تُنسى».

وتقدم مدينة الألعاب المائية مجموعة متنوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية وخيارات الطعام والتسوق، في تجربة ترفيهية فريدة داخل وخارج الماء.

وحول الطاقة الاستيعابية للمدينة ومساحتها، قال الزعابي: «تضم سرايا العقبة ووتربارك أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً إلى جانب باقة من خيارات الطعام والتسوق المميزة. وتمتد مدينة الألعاب المائية على مساحة تزيد عن 28,500 متر مربع بسعة يومية تبلغ 1,865 ضيفاً».

قال الزعابي: «يمكن لضيوف سرايا العقبة ووتربارك الحصول على البطاقة الموسمية بأسعار ترويجية لفترة محدودة بمناسبة الافتتاح، للاستمتاع بالعديد من المزايا الحصرية كالدخول اللامحدود لمدينة الألعاب المائية والخصومات على خيارات الطعام والتسوق. وتتطلع فرح إكسبيرينسز إلى مواصلة إثراء التجربة الترفيهية التي تقدمها سرايا العقبة ووتربارك واستقطاب الضيوف من داخل الأردن وخارجها».

وحول الخطط لتشغيل مدن أخرى في السنوات المقبلة، قال الزعابي: «نفخر بتوسيع نطاق محفظة المدن والمرافق الترفيهية التي تتولى الشركة إدارة عملياتها التشغيلية، من خلال إضافة مدينة ألعاب مائية هي الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى الأردن».