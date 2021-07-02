النفط يهبط بعد تمديد أوبك+ محادثات الإمدادات

موسكو (رويترز)

نزلت أسعار النفط أمس، بعد أن أرجأ وزراء أوبك+ اجتماعهم بشأن سياسة الإنتاج، فيما قالت مصادر إن الإمارات عرقلت خططاً لإعادة مليوني برميل يومياً إلى السوق في النصف الثاني من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً إلى 75.64 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، بعد أن زادت 1.6 بالمئة الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 75.08 دولار، بعد أن قفزت 2.4 بالمئة الخميس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018. وحقق الخامان القياسيان مكاسب الخميس بفعل خطط حذرة على نحو غير متوقع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

والاقتراح الذي قالت مصادر إنه مدعوم من السعودية وروسيا كان أن تضيف مجموعة المنتجين 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس آب حتى نهاية العام.

وخام غرب تكساس على مسار الارتفاع 1.6 بالمئة في الأسبوع، فيما من المتوقع أن تشهد سوق الخام الأميركية شحاً إذ ترتفع معدلات تشغيل مصافي التكرير لتلبية تعافي الطلب على البنزين.

ويتجه برنت صوب انخفاض 0.5 بالمئة في الأسبوع، مما يعكس مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أجزاء من آسيا حيث ترتفع الإصابات بسلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا.

ويقول محللو سيتي إنهم لا يتوقعون أن يرتفع خام غرب تكساس، علاوة على برنت بسبب أنهم يتوقعون ارتفاع إنتاج النفط الأميركي في نهاية 2021 وأن يواصل النمو في 2022.