الدولار عند أعلى مستوى في 3 أشهر

لندن (رويترز)

بلغ الدولار الأميركي أمس، أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسة أخرى، إذ يراهن المتعاملون على أن بيانات قوية لسوق العمل في الولايات المتحدة قد تدفع العملة للارتفاع أكثر.

ومؤشر الدولار على مسار تحقيق مكسب أسبوعي آخر بنحو واحد بالمئة. والارتفاع هو الرابع في خمسة أسابيع. وربح المؤشر 0.1 بالمئة خلال الجلسة، وبلغ 92.699.

وتعززت العملة الأميركية بوجه عام منذ فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسواق الشهر الماضي بالتلميح لأنه قد يشدد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع لكبح التضخم.

وقال محللو العملات لدى إم.يو.إف.جي في مذكرة «أسواق الصرف الأجنبي أصبحت بالتأكيد أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية الأميركية القادمة».

وبلغ الدولار مستوى مرتفعاً جديداً لثلاثة أشهر مقابل اليورو قبل التقرير، وزاد 0.2 بالمئة خلال الجلسة إلى 1.18235 دولار.