تحويلات العاملين بالدولة ترتفع خلال النصف الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت التحويلات المالية من العاملين بالدولة والمرسلة لبلدانهم الأم، بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال النصف الأول من 2021، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب شركات صرافة محلية، ما يعتبر مؤشراً مهماً على تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الجائحة وعودته لمرحلة النمو والانتعاش.

وقال مديرو شركات صيرفة في السوق المحلية، لـ«الاتحاد»: إن النصف الأول من العام الجاري شهد بوادر تعافي بشكل متواز مع انفتاح السوق وعودة النشاطات الاقتصادية والأعمال وفعالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة جائحة كوفيد - 19.

وأضافوا أنه مع بدء استيراد الدولة للعلاج المعتمد لكوفيد - 19، فإن الثقة بسرعة تعافي الاقتصاد وعودة الحياة الطبيعية لقطاعات الأعمال قد تعززت بشكل أكبر.

وأظهرت حركة التحويلات خلال الأسبوعين الأخيرين نمواً أكبر من المعدل العام خلال النصف الأول بشكل متزامن مع بدء العطلة الصيفية وحركة السفر.

تعافي القطاعات

وقال محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة ورئيس مجموعة شركات الصيرفة بالدولة: إن التحويلات المالية للعاملين بالدولة عبر شركات الصرافة حققت نمواً لا يقل عن 5% خلال النص الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح الأنصاري أن نمو التحويلات المالية تعتبر مؤشراً مهماً على تعافي قطاعات الأعمال والاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن التحويلات ارتفعت قيمتها وعددها بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الأخيرين مع بدء موسم السفر في الصيف.

وأوضح الأنصاري، أن دولة الإمارات تعتبر من أكبر الدول في العالم من حيث قيمة تحويلات العاملين، إذ بلغت قيمتها 156.8 مليار درهم في عام 2020 لتحتل بذلك المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة من حقي قيمة التحويلات المالية للعاملين.

وقال: يأتي النمو في النصف الأول من عام 2021 عقب عام شهدت فيه التحويلات تراجعاً بنسبة 5% خلال 2020 مقارنة مع 2019، موضحاً أن تكلفة التحويلات المالية من دولة الإمارات تعتبر بين الأدنى في العالم، إذا بلغ متوسط تكلفة التحويلات المالية عالمياً نحو 6.38% مقارنة مع تكلفة بلغ متوسطها 3% فقط في دولة الإمارات.

وبين الأنصاري، أن التحويلات المالية للعاملين بالدولة تذهب لعدد كبير من الدول، لكن أبرزها الهند التي تستحوذ على 33.6% من القيمة الإجمالية التحويلات بحسب بيانات العام الماضي، تليها باكستان بحصة بلغت 11.9% ثم الفلبين بحصة 6.7%.

وأوضح الأنصاري أن نحو 90 شركة صرافة تعمل في السوق المحلية لديها أكثر من 10 آلاف موظف منهم 10% من المواطنين.

نمو ملحوظ

من جهته، قال زراعت حسين مدير عام الشركة الوطنية للصرافة في أبوظبي: إن التحويلات المالية للعاملين بالدولة شهدت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبته نحو 10% تقريباً مقارنة مع النصف الأول من عام 2020.

وأوضح حسين أن العام الماضي كان عاماً صعباً بالنسبة للقطاع والشركات والعاملين بسبب الظروف التي خلفتها جائحة كوفيد - 19 وتأثيرها على قطاع السفر والسياحة والنقل، وغيرها من النشاطات التي انعكست آثارها على قطاع الصيرفة.

وأوضح حسين أنه بالتوازي مع الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة في مواجهة كوفيد - 19، ولا سيما بدء استيراد العلاج المعتمد لمواجهة كوفيد - 19 عادت القطاعات إلى حيويتها وتعززت الثقة بقوة في الاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال.

وأضاف: تزامن ذلك أيضاً مع بدء موسم السفر في الصيف، وقد شهدنا قفزة في نمو نشاط قطاع الصيرفة خلال الأسبوعين الأخيرين.