الإمارات تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

أبوظبي (الاتحاد)

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني فوزاً مستحقاً بإعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وجاء ذلك خلال الانتخابات التي تمت على هامش أعمال الجمعية العمومية للمنظمة بتاريخ 1 يوليو 2021.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة، إن إعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني تعكس المكانة الريادية المرموقة والثقة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني الإماراتي عربياً ودولياً، والذي أثبت بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة ديناميكيته ومرونته، والتي مكنته من مباشرة التعافي السريع وتجاوز آثار هذه الأزمة.

وأشار معاليه إلى أن قيادة دولة الإمارات الرشيدة تسعى دائماً إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وتولي دعم قطاع الطيران المدني في الدول العربية أهمية كبرى وبالأخص في الوقت الراهن الذي يفرض العديد من التحديات. وأعرب عن فخره بنجاح مسيرة قطاع الطيران المدني الإماراتي ومكانته المميزة وبنيته التحتية المتطورة، وأكد على الاستمرار في مد جسور التعاون مع كافة الدول العربية والعمل على إنعاش الاقتصاد في المنطقة.

وأعرب سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، عن فخره واعتزازه في تحقيق هذا الإنجاز، والذي جاء نتيجة الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة، وتأكيدا على مكانة الدولة محركاً رئيساً ومتميزاً في هذا القطاع على الصعيدين العربي والدولي.

وأضاف، إن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وسنستمر بدعم المنظمة العربية، والعمل مع رئيس المجلس التنفيذي المنتخب لدعم الخطط الاستراتيجية والإدارية للمنظمة، ومواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية في تعافي قطاع الطيران المدني، ودعم ورعاية مصالح الدول العربية لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وبناء الجسور والروابط التي تضمن مستقبلاً آمناً ومستداماً يساهم في ارتقاء قطاع الطيران المدني العربي إلى مكانة مرموقة عالمياً.