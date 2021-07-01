طيران الإمارات وترافلبورت تبرمان عدداً من الاتفاقيات

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن توقيع اتفاقية تجارية مع ترافلبورت، الشركة الرائدة في مجال السفر، لإعفاء وكالات السفر التابعة لترافلبورت من الرسوم الإضافية للناقلات الجوية على الحجوزات عبر أنظمة التوزيع العالمية التي سيتم طرحها اعتباراً من 1 يوليو 2021.

وأعلن الطرفان عن اتفاقية جديدة طويلة الأجل لاعتماد قدرات التوزيع الجديدة في طيران الإمارات عبر منصة الجيل التالي لترافلبورت، «ترافلبورت بلاس»، وتمديد اتفاقية تكنولوجيا المعلومات القائمة.

وقال عدنان كاظم ، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسرنا توقيع اتفاقيات رئيسة مع ترافلبورت التي من شأنها الارتقاء بشراكتنا الممتدة لعقود إلى المستوى التالي. وسوف تساهم هذه الاتفاقيات، مدعومة بالإطلاق الأخير لترافلبورت بلاس، في ترسيخ مكانة طيران الإمارات كالخيار الأول للمسافرين الذين يرغبون في الحصول على عروض مخصصة للغاية والسفر إلى أفضل الوجهات حول العالم. وستواصل طيران الإمارات وترافلبورت العمل معاً في المستقبل على مزيد من حلول السفر التي ستوفر لشركائنا في مجتمع السفر خدمات أفضل».

واعتباراً من اليوم، ستتم ترقية شبكة ترافلبورت العالمية لشركاء وكالات السفر تلقائياً إلى قناة مخصصة تتيح الوصول إلى المحتوى دون تكلفة إضافية. وستستمر الوكالات أيضاً في الاستفادة من تجربة غنية بالرسوم البيانية عند البحث أو الحجز مع طيران الإمارات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مزيد من العروض، وذلك بفضل التمديد طويل الأجل لاتفاقية الناقلة القائمة حالياً والتي تتيح استخدام أداة المحتوى الغني والعلامة التجارية لشركة ترافلبورت».

ومن جهته، قال جيسون كلارك، الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية، «ترافيل بارتنرز» في ترافلبورت: «تؤكد هذه الاتفاقيات إصرار ترافلبورت وطيران الإمارات على إعادة ابتكار حلول السفر ودفع الحدود. ومن خلال رؤية مشتركة للمستقبل، سيستمر تعاوننا الطويل الأمد في التطور يوماً بعد يوم. ونتطلع معاً إلى توفير أفضل العروض والتجارب للمسافرين هذا الصيف».