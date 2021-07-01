12.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

بلغت مكاسب الأسواق المالية المحلية في اليوم الأول من تعاملات شهر يوليو نحو 12.5 مليار درهم، وسط نجاح مؤشراتها العامة باختراق مستويات جديدة خاصة في سوق العاصمة أبوظبي، الذي واصل تداولاته المليارية بدعم من مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 6899 نقطة بنمو نسبته 0.93% في مؤشر يعكس قدرته على بلوغ مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما تظهره معطيات التحليل الفني.

وفي سوق دبي المالي أقفل المؤشر العام عند مستوى 2816 نقطة بنمو نسبنه 0.21% مقارنة مع الجلسة السابقة. وكان الدعم الأكبر للأسواق المالية جاء من سهم الشركة العالمية القابضة الذي ارتفع الى فوق مستوى 1.31 درهم، قبل أن يقلص من مكاسبه ويغلق عند 1.23 درهم في نهاية الجلسة، بالإضافة إلى سهم ألفا أبوظبي الصاعد إلى 17.46 درهم.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة على السهمين 590 مليون درهم، تشكل أكثر من 44.3% من إجمالي التداولات المسجلة في جلسة أمس في الأسواق المالية، والتي بلغت 1.33 مليار درهم. وشملت قائمة الأسهم الرابحة في جلسة نهاية الأسبوع كلاً من سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع الى 16.78 درهم، بالإضافة إلى سهم أدنوك للتوزيع الصاعد إلى 4.34 درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 13.40 درهم، في حين قفز سهم أرامكس إلى 3.95 درهم وطيران العربية 1.35 درهم وسهم دار التكافل 1.04 درهم. يشار إلى أن عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية خلال جلسة نهاية الأسبوع وصل إلى 218 مليون سهم نفذت من خلال 6100 صفقة.