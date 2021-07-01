«دبي للذهب والسلع»: نمو العقود الآجلة للروبية الباكستانية

دبي (الاتحاد)

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع معدل اهتمام شهري مفتوح بلغ 226.406 عقود خلال شهر يونيو.

وفي سياق تعزيز مكانتها الرائدة في مجال تداول المشتقات في المنطقة، سجلت عقود الفضة الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع أداء قوياً هذا الشهر أيضاً، مع نمو أحجام التداول منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 115%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما واصلت العقود الآجلة للروبية الباكستانية التي أطلقتها البورصة مؤخراً، النمو خلال شهر يونيو لتسجل تداول 854 عقداً بقيمة 10.95 مليون دولار أميركي.

وفي تعليق له، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «شهد شهر يونيو استمرارية في الاهتمام بالعقود الآجلة للروبية الباكستانية، مع تطلع المشاركين في السوق إما إلى التحوط أو لتوسيع فرصهم للتداول في السوق الباكستانية. وقد واصلت عقود الفضة الآجلة أيضاً تسجيل ارتفاع قوي في أحجام تداولاتها، كما استمرت شعبيتها في النمو على مدار العام. وسوف تواصل بورصة دبي للذهب والسلع التركيز على تزويد أعضائنا بمجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة لإدارة مخاطرهم بشكل فعال، ولهذا السبب قمنا مؤخراً بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية».

وكانت بورصة دبي للذهب والسلع وقعت خلال شهر يونيو مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، بهدف تعزيز التعاون الثنائي على صعيد تداول منتجات الذهب في السودان. وتتضمن هذه المذكرة على أسس تعاون المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل المعرفة حول تداول الذهب.

إلى ذلك، حصلت شركة دبي لمقاصة السلع، شركة التقاص المركزي الرائدة في المنطقة والمملوكة بالكامل من قبل بورصة دبي للذهب والسلع، مؤخراً، على اعتماد سلطة النقد في سنغافورة، التي تمثل البنك المركزي للبلاد وهيئة التنظيم المالي فيها، كشركة مقاصة مرخصة. وستقدم شركة دبي لمقاصة السلع بموجب هذا الاعتماد خدمات المقاصة للبنوك والمؤسسات المالية الموجودة في سنغافورة، بالتوازي مع تطلعات بورصة دبي للذهب والسلع إلى توسيع خدماتها ومنتجاتها في جميع أنحاء المنطقة الآسيوية.

كما تواصل بورصة دبي للذهب والسلع العمل على تطوير مشتقات وسلع موافقة للشريعة والمبادىء الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز شعبية عقد الذهب المتوافق مع الشريعة الإسلامية مع توقيعها مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية في شهر أبريل الماضي.