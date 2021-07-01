إضافة خدمات «بوابة أبوظبي للتصدير» إلى «أطلب»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وبوابة المقطع التابعة لموانئ أبوظبي، إحدى شركات «القابضة» (ADQ) عن إضافة خدمات «بوابة أبوظبي للتصدير» إلى المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، بما يهدف إلى تطوير قدرات المنصة الرقمية وتوسيع خدماتها الشاملة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

وأطلقت اقتصادية أبوظبي مؤخراً «بوابة أبوظبي للتصدير» لتكون بمثابة مركز بيانات رقمي لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، يتم من خلالها التركيز على الأسواق والقطاعات المستهدفة وتوظيفها لتوفير رؤية شاملة تمكّن المصدرين في إمارة أبوظبي من تصنيف الأسواق الدولية والتوسع في أعمالهم والاستفادة من أفضل الفرص التجارية حول العالم.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن «بوابة أبوظبي للتصدير» تقدم ضمن منصة (أطلب) بيانات التصدير المتعلقة بأكثر من 100 منتج محلي ضمن 10 قطاعات اقتصادية في إمارة أبوظبي، كما تقدم تسهيلات كبيرة للتجار تمكّنهم من تصدير منتجاتهم إلى أكثر من 60 سوقاً حول العالم مع إمكانية توسيع وترقية بياناتها لتشمل إضافات وخدمات جديدة تركز على سوق التصدير على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أهمية «بوابة أبوظبي للتصدير» في تمكين الشركات المصدرة العاملة في إمارة أبوظبي من استهداف الأسواق العالمية المناسبة لمنتجاتها ما يرفع مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كأحد أهم المراكز التجارية العالمية من خلال الحصول على بيانات تفصيلية حول عمليات التصدير، فضلاً عن توفير رؤية شاملة قابلة للتطبيق تسهم في تطوير عملياتهم التجارية وتعزيز قدراتهم للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق».

وبدورها، أشادت الدكتورة نوره الظاهري، رئيس القطاع الرقمي – موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، بالإضافة الجديدة إلى المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة ضمن جهودنا المتواصلة الرامية إلى تحويل منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي إلى منظومة عمل رقمية متكاملة عبر منصة شاملة وموحدة، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحكيمة من أجل بناء اقتصاد وطني مستدام يقوم على الابتكار.

وقالت:«سوف تعمل «بوابة أبوظبي للتصدير» على إثراء المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) عبر تمكين مصدّري إمارة أبوظبي من الاستفادة من مركز البيانات المتقدم الذي توفره البوابة ويسهم في تحسين أعمالهم من خلال إتاحة الأدوات اللازمة لهم من أجل تحديد أسواقهم والبقاء على اطلاع دائم على أهم الفرص المتاحة أمامهم لتصدير منتجاتهم وخدماتهم عالية الجودة».

وأضافت الدكتورة نوره الظاهري: «لا تتوقف الخدمات التي توفرها «بوابة أبوظبي للتصدير» عند تزويد المصدرين بالتحليلات الكافية التي تتيح لهم استهداف قطاعات أعمال جديدة، إنما تمتد فوائدها إلى إعداد أبحاث السوق التي تفتح المجال للتعرف على أحدث توجهات الأسواق وتوفير كافة البيانات اللازمة لمتابعتها لحظة بلحظة واتخاذ قرارات فورية وفقاً لتطوراتها واحتياجات الأعمال في إمارة أبوظبي».