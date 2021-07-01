«الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يغر توجهاته الاستثمارية

لندن (رويترز) - قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الخميس إنه سيوائم أنشطته مع أهداف اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي بحلول نهاية 2022، وسيوقف الاستثمار في مشروعات المنبع للنفط والغاز.

ووافق مجلس محافظي البنك على القرار خلال اجتماع البنك السنوي.

وقال هاري بويد كاربنتر العضو المنتدب في البنك «من الآن فصاعدا لن نستثمر في مشروعات للنفط والغاز... لكننا سنواصل تمويل مشروعات مختارة في قطاعي التكرير والتوزيع على أن تتوافق هذه المشروعات مع أهداف اتفاقية باريس وتسهم في تحقيقها».

يأتي هذا في أعقاب تعهد في العام الماضي بزيادة حصة الاستثمارات الخضراء في أنشطة البنك الاستثمارية إلى أكثر من 50 بالمئة بحلول 2025.