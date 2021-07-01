«الاتحاد للطيران» و«طيران العال» تتشاركان بالرمز

أبوظبي (الاتحاد) تم اليوم إطلاق وجهات الشراكة بالرمز واتفاقية برامج الولاء بين الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة طيران العال الإسرائيلية، الناقل الوطني الإسرائيلي. ويأتي ذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين عام 2020 في أعقاب إبرام اتفاقية أبراهام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

واعتباراً من 1 يوليو 2021، تتوفر التذاكر للحجز للرحلات ابتداء من 18 يوليو 2021، وسوف تضيف طيران العال رمزها "LY " على الرحلتين الأسبوعيتين التي تشغلها الاتحاد للطيران بين أبوظبي وتل أبيب. وسوف تمتد هذه الاتفاقية فيما وراء المركز التشغيلي للاتحاد في أبوظبي، ومن المخطط لها أن تشمل وجهات في أستراليا والبحرين والهند وكوريا والفلبين وسيشل اعتباراً من 1 أغسطس.

وخلال المرحلة الثانية من توسيع اتفاقية الشراكة بالرمز وشريطة الحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية ذات الصلة، فسوف تقدم الاتحاد للطيران لضيوفها 14 وجهة إضافية على امتداد الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية من خلال وضع رمزها 'EY' على رحلات طيران العال.

وسوف توفر وجهات الشراكة بالرمز مزيداً من الخيارات والراحة والمرونة للضيوف، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وفي مجالات التعاون الأخرى، ستقوم الشركتان بإبرام اتفاقية متبادلة للولاء، حيث سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد وماتميد من اكتساب واسترداد الأميال على الرحلات عبر شبكة الشركتين.

وقال توني دوجلاس، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "يسرنا أن نعلن عن إطلاق الشراكة بالرمز وبرامج الولاء مع طيران العال. وسوف توفر هذه الشراكة مزيداً من الخيارات والراحة لضيوف كلا الشركتين إلى جانب عدد من مزايا برامج الولاء بين شبكة الوجهات مراكز التشغيل الرئيسية لكل شركة في أبوظبي وتل أبيب وفيما ورائهما". وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة عام 2020 إلى استكشاف فرص تدريب الطيارين والطاقم الجوي والصيانة والإصلاح والعمرة وعمليات الشحن والتي يتقدم فيها الطرفان.

ومن جهته، أفاد أفيجال سوريق، الرئيس التنفيذي لطيران العال الإسرائيلية: "هذه أول شراكة تجارية تبرمها طيران العال عقب اتفاقية إبراهام. وهي إنجاز هام حيث ستساعد اتفاقية الشراكة بالرمز على توسيع المزايا المقدمة لمسافرينا وشركات الطيران والدول المعنية".