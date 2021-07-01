«ستاندرد أند بورز» يبدأ النصف الثاني عند ذروة جديدة

نيويورك (رويترز) - بدأ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 في بورصة وول ستريت النصف الثاني من العام عند مستويات قياسية اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن عدد الطلبات الأسبوعية المقدمة للحصول على إعانة البطالة جاء أقل من المتوقع، بينما ربح سهم وولجرينز بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.

وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.2 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 4300.73 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 4.8 نقطة أو ما يعادل 0.01 بالمئة إلى 34507.32 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 10.3 نقطة أو ما يعادل 0.07 بالمئة إلى 14493.69 نقطة.

