4.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1440 مبايعة بقيمة 3.09 مليار درهم منها 119 مبايعة للأراضي بقيمة 845.1 مليون درهم و1321 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.25 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 106 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 316 مبايعة بقيمة 311 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 132 مبايعة بقيمة 298 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 101 مبايعة بقيمة 105 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.23 مليار درهم منها 75 رهن أراض بقيمة 332.04 مليون درهم و381 رهن فلل وشقق بقيمة 896.3 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القوز الرابعة بقيمة 139 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 123 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 124 هبة بقيمة 229.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 46 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 33 مليون درهم.