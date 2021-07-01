دبي ثاني أفضل مدن العالم «للعمل عن بُعد»

حسام عبدالنبي (دبي) حلت دبي في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أفضل المدن للعيش والعمل عن بُعد، والتي شملت 75 مدينة في كافة أنحاء العالم. وحسب مؤشر «العمل من أي مكان» الصادر عن شركة Nestpick فقد جاءت مدينة ملبورن الأعلى تصنيفاً في المؤشر (100 نقطة)، حيث سجلت درجات عالية في عوامل المعيشة مثل السلامة والرعاية الصحية والثقافة والأنشطة الترفيهية، وتوافر البنية التحتية للعمل عن بُعد ووجود تأشيرة «رقمية» محددة، فيما جاءت دبي وسيدني في المركزين الثاني والثالث (96.64 نقطة) و(92.62). وأوضح المؤشر أن مدينة «تالين» في إستونيا جاءت في المركز الرابع وتلتها كل من لندن، طوكيو، سنغافورة، جلاسكو ومونتريال وبرلين، لافتاً إلى أن اختيار تلك المدن جاء ليست فقط أنها الأكثر جاذبية للعمال الأجانب، ولكن لديها أيضاً البنية التحتية والتشريعات المناسبة لتسهيل العيش والعمل لهم. ويقدم مؤشر «العمل من أي مكان» نظرة ثاقبة على مجموعة واسعة من العوامل التي تشمل التكاليف والبنية التحتية والتشريعات وصلاحية العيش للكشف عن أفضل المدن استعداداً لجذب هذا النوع الجديد من المقيمين من أجل العمل من أي مكان.

الدخل المرتفع

وقال عمر كوكوكدير، المؤسس والرئيس التنفيذي في Nestpick»: إن أصحاب الدخل المرتفع باتوا يغادرون المدن التي تركز على الأعمال التجارية من أجل العيش في أماكن تقدم أنماط حياة أفضل يوماً بعد يوم، آخذين معهم قوتهم الشرائية، مؤكداً أن هذا التوجه سيصبح أكثر شعبية مع مرور الوقت، لذلك نعتقد أننا سنرى المزيد والمزيد من المدن تتكيف مع ظروف العمل الجديدة هذه، والاستفادة من التعزيز الاقتصادي الذي يضخه هؤلاء العمال في اقتصاداتها. ووفق نتائج مؤشر «العمل من أي مكان» فقد تسببت جائحة «كوفيد -19» في زيادة معدلات العمل عن بُعد وجعل ذلك الأمر لا رجعة فيه، حيث انتقل من مفهوم الرفاهية ليصبح الوضع الطبيعي الجديد لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن الكثير من البلدان تسعى في الوقت الحالي للاستفادة من هذا التطور من خلال وضع تشريعات لجذب الرحل الرقميين الذين يعيشون في بلادهم أثناء العمل عن بُعد.

الرحالة الإلكترونيون

وقالت الدراسة الخاصة بالمؤشر: إن دبي جاءت ضمن 10 مدن فقط من بين 75 مدينة تقدم تأشيرة خاصة لقبول الرحالة الإلكترونيين «عن بُعد» وهي زغرب وبراغ ولشبونة وريكيافيك وتالين وأثينا وسيدني وملبورن ودبي ومكسيكو سيتي. وأضافت أنه في المتوسط، تمتلك ريو دي جانيرو أكثر أماكن المكاتب المنزلية بأسعار معقولة (119 يورو شهرياً)، تليها سانت بطرسبرغ (139 يورو) وإسطنبول (169 يورو) في حين جاءت دبي في المرتبة 58 ضمن القائمة. وذكرت أن مدينة «لاس بالماس» تتمتع بأفضل الأحوال الجوية بشكل عام في الدراسة، في حين أن «تالين» لديها أفضل درجات تلوث ضوضاء وهواء وتلوث ضوئي. وصنف المؤشر المدن الأميركية في صدارة قائمة معدلات التطعيم ضد فيروس «كوفيد -19» حيث بوسطن لديها أعلى نسبة 63.31%، متقدمة على هونولولو (58.94%) وسياتل (54.89%).

أكثر الوجهات ملاءمة للعيش

وأشار إلى أن آلية إجراء تقييم المدن ضمن أفضل المدن للعمل عن بُعد بدأت باختيار قائمة تضم 75 مدينة عالمية كبرى يُشار إليها غالباً على أنها «أكثر الوجهات ملاءمة للعيش»، بما في ذلك تلك التي أظهرت استعداداً لقبول العمال عن بُعد من جميع أنحاء العالم، ثم تم تحليل هذه المدن وفقاً لثلاث فئات رئيسة وهي التكاليف والبنية التحتية، والتشريع والحريات، والعيش وهي العوامل التي تجعلها مجتمعة أماكن جيدة للانتقال والعمل عن بُعد. وبينت الدراسة أنه تم تقييم التكاليف الأساسية ومتطلبات الإعداد اللازمة للعمل بشكل مريح، مثل السعر وتوافر مساحة مكتب منزلية كافية وسرعة وسعة اتصال الإنترنت في كل موقع، وبعد ذلك، قام الباحثون بتقييم السهولة التي تمكن بها الأجنبي من العمل عن بُعد في كل موقع، والتحقيق فيما إذا كانت الدول تقدم تأشيرة خاصة لهؤلاء الموظفين، بالإضافة إلى بنية تحتية محددة للعمل عن بُعد مثل الخصومات الضريبية واللوائح. وأفادت أنه نظراً لأن القدرة على العيش بأمان وحرية غالباً ما تكون عاملاً حاسماً للمهاجرين المحتملين، لذلك تم تحديد مدى حقوق الإنسان والحريات الأساسية أيضاً في كل مكان، بالإضافة إلى مستويات الأمن والدعم للمساواة بين الجنسين وشمولية الأقليات وغير ذلك. وأشارت إلى أنه بعد تقييم هذه العناصر الهيكلية والتشريعية، نظرت الدراسة في العوامل التي تجعل المدينة مكاناً رائعاً للعيش، مثل الوصول إلى الأحداث الثقافية والترفيهية قبل الجائحة وأثناءها، وكذلك الطقس العام ومستويات الهواء، الضوضاء والتلوث الضوئي، لافتة إلى أنه نظراً لأن جائحة «كوفيد -19» تستمر في التأثير على قابلية العيش في العديد من المدن الكبرى، فقد أخذت الدراسة الخاصة بالمؤشر في الاعتبار النسبة المئوية للسكان الذين تم تطعيمهم بالكامل في كل موقع كمؤشر على استجابة الحكومة للأزمة.