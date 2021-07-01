شركة إماراتية ناشئة تجمع 1.5 مليار درهم من مستثمرين

دبي (رويترز) - قالت منصة المطابخ السحابية كيتوبي بدبي اليوم الخميس إنها جمعت 415 مليون دولار (1.5 مليار درهم) من مستثمرين بينهم سوف بنك في جولة تمويلية.

والمطابخ السحابية تتولي تجهيز الأطعمة للتوصيل مستفيدة من التحول للخدمات الإلكترونية خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت كيتوبي إن مستثمرين آخرين شاركوا من بينهم شركة شيميرا للاستثمار بأبوظبي ومنصة ديسربت إيه.دي التابعة للشركة القابضة، وب. رايلي ومجموعة دوغوش التركية وشركة نكست بلاي كابيتال الأميركية ونوردستار البريطانية.

وقالت كيتوبي في بيان إنها ستوجه «التمويل الجديد لتغذية توسعها المستمر في الشرق الأوسط ودعم دخولها أسواقا جديدة مثل جنوب شرق آسيا، التي لديها سوق جذابة وسريعة النمو لتوصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت».

كانت «رويترز» قد أوردت أولا أن صندوق رؤية 2 التابع لسوفت بنك يجري محادثات للاستثمار في كيتوبي وطرح مقترحا لقيادة استثمار بنحو 400 مليون دولار في الشركة.

وقال البيان إن الصفقة هي أول استثمار للصندوق في شركة مسجلة بالإمارات.

وبدأ عمل صندوق رؤية 2، الذي يستهدف جمع 108 مليارات دولار، بمبلغ 38 مليارا من أموال سوفت بنك الخاصة.

