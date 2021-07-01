«موانئ دبي» تستحوذ على «سينكريون» الأميركية

دبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن استحواذها على 100% من شركة سينكريون (syncreon) بقيمة 1.2 مليار دولار، وتخضع هذه الصفقة لشروط الإنجاز المتعارف عليها ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021. «سينكريون» شركة رائدة للخدمات اللوجستية مقرها الولايات المتحدة الأميركية، وتتخصص في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا المتميزان بنموهما المرتفع.

وتوفر الشركة حلولاً متخصصة للتخزين والتوزيع ذات القيمة المضافة من خلال مجموعة متنوعة من خدمات التصنيع وتعبئة الصادرات وإدارة النقل وخدمات التبديل أو الإصلاح واستيفاء الشروط. وتتمتع «سينكريون» بمكانة عالمية عبر مواقعها البالغة 91 موقعاً في 19 دولة، وتخدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء من الشركات متعددة الجنسيات.

وتركز المجموعة على شريحتين رئيسيتين من العملاء: أُولاهما عملاء التكنولوجيا الكبار لتمكين التجارة الإلكترونية والقنوات الشاملة، والثانية شركات السيارات لاستلام المواد والتخزين وإدارة المخزون وتعبئة الصادرات وتغليفها. وفي السنة المالية 2020، أعلنت المجموعة عن إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار، حيث حققت 57% منها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (معظمها من أوروبا) و42% في أميركا الشمالية.

ولدى «سينكريون» شراكات طويلة الأجل مع عملاء يبلغ متوسط التعاقد معهم 18 عاماً، ومعدلات تجديد عالية للعقود.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يسعدنا أن نعلن عن الاستحواذ على شركة «سينكريون»، والتي ستضيف قيمة استراتيجية كبيرة لمجموعة موانئ دبي العالمية، نظراً لقدراتها القوية في مجال الحلول اللوجستية، مما سيسمح لموانئ دبي العالمية بتقديم حلول شاملة لأصحاب البضائع. وتجذب قدرة شركة «سينكريون» على تقديم حلول مركّبة ومتقدمة علاقات قوية طويلة الأمد مع مالكي البضائع، والتي تتناسب مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية في توفير حلول سلسلة التوريد الذكية القائمة على التكنولوجيا لتمكين التجارة عبر الأسواق الرئيسية. ويوفر المجال الضخم وسريع النمو لأعمال «سينكريون» في التكنولوجيا وصناعة السيارات فرص نمو كبيرة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل. ونهدف إلى البناء على هذه المنصة لتقديم نطاق أعمال أوسع وتوفير حلول سلسلة توريد ذات قيمة مضافة ومُقْنعة لأصحاب البضائع عبر شبكة أكبر من الأسواق».

وسيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية. وتواصل مجموعة موانئ دبي العالمية سعيها الحثيث في إحراز تقدم إيجابي في برامج إعادة تدوير رأس المال، كما تواصل التزامها التام بتحقيق هدفها المتعلق بالرافعة المالية الذي يقل عن أربعة أضعاف صافي الدين/الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2022.

وقال بريان إنرايت، الرئيس التنفيذي لشركة «سينكريون»: «نحن متحمسون للانضمام إلى مجموعة موانئ دبي العالمية لأننا نعتقد أن «سينكريون» ستستفيد من خبرة المجموعة الكبيرة في سلسلة التوريد الأوسع والعلاقات الممتازة مع مالكي البضائع. ونتشارك معها في الرؤية المتمثلة في خدمة عملائنا من خلال إزالة أوجه القصور وتقديم حلول ذات قيمة مضافة. وعلى الرغم من تحقيقنا نجاحاً كبيراً خلال السنين السابقة، نعتقد أن كوننا جزءاً من مجموعة موانئ دبي العالمية سيمكننا من نقل الأعمال إلى أسواق أخرى وتحقيق نجاحات أكبر».