مصدر: «أوبك+» تضيف مليوني برميل يومياً

عواصم (رويترز) - قال مصدر في «أوبك+» لـ«رويترز» إن المجموعة تتحرك صوب إضافة نحو مليوني برميل يومياً من النفط إلى السوق في الفترة بين أغسطس إلى ديسمبر.

وأضاف المصدر أن الزيادات الشهرية قد تبلغ ما يقل عن 500 ألف برميل يومياً. وقال مصدر آخر في أوبك+ إن السعودية وروسيا، أكبر منتجين في تحالف أوبك+، توصلتا بشكل مبدئي إلى اتفاق على زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس.

وأفاد المصدر بأن مجموعة منتجي النفط تبحث خلال اجتماعها اليوم الخميس أيضا تمديد اتفاقها الشامل للإمدادات لما بعد أبريل 2022.

وحذرت المجموعة التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا أمس الأربعاء من "قدر كبير من عدم اليقين" ومخاطر تكون تخمة نفطية العام المقبل.

وفرض اتفاق الإمدادات، الذي جرى التوصل إليه لمواجهة الأضرار الجمة التي ألحقتها جائحة فيروس كورونا بالطلب العالمي على النفط، خفضا قياسيا بنحو عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو 2020، ينتهي بنهاية أبريل المقبل.

وتوقع تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة لـ «أوبك+» أمس فائضا للخام بحلول نهاية 2022، استنادا إلى تصورات مختلفة للعرض والطلب.

وقال التقرير إن السوق ستشهد عجزا في الأمد القصير لكن تخمة ستلوح في الأفق بعد انتهاء تخفيضات أوبك+.

وجرى تداول أسعار النفط قرب 75 دولارا للبرميل اليوم، مرتفعة بأكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام.

وما زالت اللجنة الفنية المشتركة تتوقع نمو الطلب على النفط ستة ملايين برميل يوميا في 2021، لكنها قالت إن ثمة "قدر كبير من عدم اليقين" يشمل تباين وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع الديون السيادية والتوزيع غير العادل للقاحات وتزايد الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19.



