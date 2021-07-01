أصول «صندوق الأجيال» الكويتي تنمو 33%

الكويت (رويترز) - قال وزير مالية الكويت خليفة حمادة اليوم الخميس إن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة «كان الأفضل في تاريخه» ليحقق نموا بلغ 33 في المئة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وقال مصدر حكومي لرويترز إن النمو تحقق في أصول صندوق الأجيال القادمة التي زادت بأكثر من 150 مليار دولار في السنة المالية الماضية. وقال الوزير في بيان نشره حساب وزارة المالية على تويتر إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة تفوق على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها.

وقال الوزير «فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق».

وقال المصدر الحكومي الذي طلب عدم نشر اسمه إن الصندوق السيادي لكونه مغلقا ولا يوزع أرباحا يقوم باستثمار العوائد التي يحققها بشكل تلقائي عبر شراء أصول.

وأضاف أن القفزة التي حققتها الأسهم الأميركية خلال السنة المالية الماضية كانت أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عوائد صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقال «لدينا ثقل في الولايات المتحدة ولدينا ثقل كبير في الأسهم الأميركية، أكثر من 50 في المئة من أصولنا كانت أسهما. كان هذا جيدا جدا بالنسبة لنا».

وبحسب وكالة التصنيف الائتماني فيتش، فإن أصول الصندوق، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بلغت أكثر من 580 مليار دولار في نهاية العام الماضي. لكن المصدر قال إن أصول الصندوق كانت أقل من ذلك في بداية السنة المالية الماضية، ملمحا إلى أنها كانت أعلى بقليل من 500 مليار دولار دون أن يذكر رقما محددا.

وقال إنه في «بداية السنة المالية، شهدت الأسواق نزولا كبيرا، وبدأنا من قاعدة منخفضة وكان لدينا نقد، تم استخدامه لشراء أصول في أسواق صعدت 50 في المئة».