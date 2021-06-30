230 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال يونيو

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق المال في الإمارات ارتفاعاً قياسياً في قيمتها السوقية بقيمة 230 مليار درهم، لتبلغ 1.556 تريليون درهم بنهاية يونيو 2021 مقارنة مع 1.326 تريليون درهم بنهاية مايو 2021، وذلك بدعم من إدراج شركة ألفا ظبي القابضة في سوق العاصمة أبوظبي وارتفاع مهم في أسعار العديد من الأسهم القيادية وسط مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني ودخوله مرحلة انتعاش قوية.

وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية قفزات غير مسبوقة وسجل أرقاماً قياسية تاريخية خلال شهر يونيو 2021، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق بقيمة 227 مليار درهم لتصل إلى 1.168 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، مقارنة مع قيمة سوقية كانت تبلغ 941 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2021، وذلك نتيجة إدراج شركة ألفا ظبي القابضة التي أضافت القيمة السوقية نحو 170 مليار درهم جديدة.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية لرؤوس الأموال المدفوعة للشركات المدرجة إلى 218.3 مليار درهم مقارنة مع 208.3 مليار درهم بنهاية مايو 2021، وذلك نتيجة إضافة شركة ألفا ظبي القابضة برأسمال مدفوع يبلغ 10 مليارات درهم. وسجل السوق تداولات تاريخية من حيث القيمة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 31.8 مليار درهم موزعة على 22 جلسة تداول شهدها الشهر.

وتعتبر هذه المستويات من السيولة التي دخلت للتداول خلال شهر يونيو مؤشراً مهماً على حجم السيولة الكبيرة المتوافرة للتداول والاستثمار في سوق العاصمة، كما تعطي الصناديق والشركات والمستثمرين المؤسساتيين رسالة مهمة بأن السوق يتمتع بعمق كبير يسمح له بالاستقرار والتحرك وفقاً لقراءات علمية وينطبق عليه إمكانيات التحليل الفني والتقني، لحركة وتوقعات أسعار الأسهم، والمؤشرات.

ووفقاً لبيانات السوق فقد قفز المؤشر العام بنسبة 4.22% خلال شهر يونيو 2021، بدعم من قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع مؤشره القطاعي بنسبة 24% تقريباً نتيجة إدراج شركة ألفا ظبي القابضة.

كما حظي المؤشر العام أيضاً بدعم قوي من قطاع الصناعة الذي ارتفع أيضاً بنسبة تقارب 15% وقطاع العقار الذي ارتفع بنسبة 5.12% والطاقة الذي ارتفع بنسبة 7.18% والتامين بنسبة 7.05% والخدمات بأكثر من 3%.

وشهد السوق إبرام أكثر من 93.5 ألف صفقة تم من خلالها تداول نحو 4.7 مليار سهم. وكانت محصلة التداولات الشهرية ارتفاع أسعار الأسهم لـ 39 شركة مدرجة بالسوق، في حين انخفضت أسعار 20 شركة واستقرت أسعار 19 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها في نهاية مايو 2021.

وفي سوق دبي المالي استطاع السوق البقاء في المنطقة الخضراء رغم عمليات جني الأرباح، وتمسك بجزء من مكاسبه حيث بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق 388 مليار درهم عند إغلاق أمس مقارنة مع 385 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2021.

وارتفع المؤشر العام بشكل طفيف ما يعادل 13 نقطة ليغلق عند مستوى 2810.6 نقطة امس، مقارنة مع 2797.5 نقطة في نهاية الشهر الذي سبقه.