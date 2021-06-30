%86 نمو قطاع الملابس في أبوظبي

أبوظبي (وام)

شهدت قطاعات تجارية عدة في أبوظبي نشاطاً لافتاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 لتعود إلى تحقيق نسب نمو في مبيعاتها فاقت التوقعات، وذلك بحسب ما يظهره التحليل الخاص للأرقام الصادرة عن الجهات المختصة في الإمارة، ومن ضمنها مركز أبوظبي للإحصاء.

وتصدر قطاع الملابس والمطاعم والفنادق قائمة أكثر القطاعات نموا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر مايو من العام الجاري، حيث ارتفع الإقبال على أنشطة الأول بنسبة وصلت إلى 86%، فيما سجل القطاع الثاني نمواً بنسبة بلغت 27%.

وفي ظل الإقبال الكبير على هذه القطاعات، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 199 نقطة في شهر مايو من العام 2021 مقارنة مع 107 نقاط في يناير من العام ذاته بالنسبة لقطاع الملابس والأحذية، في حين ارتفع في قطاع المطاعم والفنادق إلى 144.1 نقطة مقارنة مع 113.5 نقطة خلال فترتي المقارنة نفسها.

وكان أداء القطاع السياحي في أبوظبي والإمارات بشكل عام أظهر مؤشرات إيجابية منذ الربع الأخير من عام 2020 وواصل نشاطه بعد ذلك بوتيرة أعلى، حيث بلغ عدد النزلاء في المنشآت الفندقية في الدولة نحو 4 ملايين نزيل خلال الربع الأول من 2021 فيما وصلت نسبة الإشغال 65% تقريباً، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن الهيئات السياحة في الدولة.

وسجلت قطاعات السكن والكهرباء والغاز وإيجارات السكن الفعلية والمحتسبة في أبوظبي نمواً بنسب تراوحت بين 2.6 إلى 7.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.

يشار إلى أن العديد من بيوت الخبرة المتخصصة في القطاع العقاري أشارت إلى نمو كبير في سوق العقارات في أبوظبي خلال للربع الأول من عام 2021، حيث ارتفعت أسعار البيع والإيجار في العديد من المناطق السكنية بعد عودة الطلب بقوة على القطاع.

وارتفعت قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي لتسجل 11.5 مليار درهم تم تحقيقها من خلال «3847» معاملة شملت تداولات الأراضي والمباني والوحدات العقارية، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة في وقت سابق عن دائرة البلديات والنقل في الإمارة. وشمل النمو خلال الأشهر الأولى من العام قطاعات النقل والصحة والتعليم والترفيه وغيرها وسط توقعات باستمرار النمو بنسب أعلى خلال الأشهر القادمة.