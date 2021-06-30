عبد الله بن سالم القاسمي يفتتح «جواهر الإمارات»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، فعاليات النسخة الثانية من معرض «جواهر الإمارات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة على مدار أربعة أيام تحت شعار «بريق الجمال»، وسط مشاركة أكثر من 100 عارض من مختلف إمارات الدولة.

وتجوّل سموه في أرجاء المعرض حيث التقى عدداً من العارضين ومسؤولي الأجنحة الوطنية ومصممي المجوهرات، مستمعاً سموه إلى شرح حول واقع صناعة الذهب والمجوهرات وأبرز التحديات التي يواجهها خلال أزمة كورونا.

واطلع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي على أحدث التشكيلات والمشغولات الذهبية وآخر خطوط الموضة والتصاميم التقليدية والمعاصرة في عالم المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

وتفقد سموه منصة المصممين الإماراتيين التي تضم عدداً من المصممين الذين يعرضون أحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، ويحظون بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في إطار حرصها وجهودها المستمرة لدعم رواد الأعمال والترويج لهم في كافة المعارض والأحداث المتخصصة.

...وسموه يستمع إلى شرح خلال الجولة

وتابع سمو نائب حاكم الشارقة عرضاً مرئياً حول فكرة المهرجان الذي يقام بدعم من غرفة الشارقة، وينظم وفق إجراءات وتدابير احترازية باستخدام الأجهزة الحديثة والملصقات الإرشادية وغيرها للحفاظ على سلامة كافة المشاركين والزوار.

ويقدم المعرض الذي يعتبر الحدث الإماراتي الأول من نوعه المتخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة والعطور، عرضاً مميزاً للعديد من المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات العصرية والتراثية، وأحدث تصاميم الساعات والألماس والأحجار الكريمة، والتي تقدمها أشهر العلامات التجارية المحلية وسط عروض حصرية وتخفيضات جاذبة، كما يتضمن المعرض جناحاً خاصاً للعطور، يضم أهم الشركات والمتاجر المحلية المتخصصة في العطور والبخور والعود.

رافق سمو نائب حاكم الشارقة خلال الافتتاح كل من: اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من مسؤولي دور المعارض الإقليمية والمحلية.