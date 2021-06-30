«أبوظبي للجودة» تنجز 10 آلاف فحص للمنتجات

أبوظبي (وام)

أنجز مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من خلال قطاع مختبر الفحص المركزي أكثر من 10 آلاف فحص خلال العامين الماضيين عبر «خدمة الحالات الطارئة» لمختلف أصناف المنتجات الغذائية والدوائية والمكملات الغذائية والمواد الإشعاعية. وتهدف الخدمة إلى توفير نتائج الفحوصات المخبرية للجهات المعنية للمساهمة على الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

وقالت سماره بنت سالم المنهالي مدير إدارة الشؤون الفنية بالإنابة في مختبر الفحص المركزي إن قطاع مختبر الفحص المركزي يوفر للمتعاملين سواء من الجهات الحكومية أو المهتمين من القطاع الخاص خدمة استقبال طلبات الفحص المخبري الطارئة على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، وذلك من خلال «خدمة الحالات الطارئة» التي تهدف إلى توفير بروتوكول محدد يتم من خلاله تقديم خدمات مختبر الفحص المركزي المتنوعة إلى ما بعد ساعات العمل وخلال العطلات الرسمية ضمن إجراءات عمل موثقة توضح آلية التعامل مع الحالات الطارئة وبالدرجات المتفق عليها مع المتعاملين، خاصة أن المختبر المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يلعب أدواراً هامة ومحددة في خطط الاستجابة للطوارئ والأزمات كشريك رئيسي ممكن وداعم للجهات المعنية في الإمارة. وأوضحت المنهالي أن أثر تطبيق خدمات الفحص للحالات الطارئة التي يقدمها مختبر الفحص المركزي ينعكس على تمكين شركاء العمل من الجهات الحكومية والخاصة من الاستجابة للمخاطر الناشئة ودعمهم في التحقق من مطابقة المنتجات والعينات كالأغذية والمياه بأنواعها كمياه الشرب ومياه الشبكات والمياه البيئية لمعايير الصحة والسلامة والجودة المعتمدة، حيث يتم البدء في خدمة الحالات الطارئة خلال ساعة فقط من تلقي المختبر الاتصال من الجهة الطالبة. وأوضحت أنه وفقًا لطلب الفحص يقدم القطاع تقارير فنية متكاملة لخدمة الإجراء السريع والحالات الطارئة خلال مدة زمنية محددة تتراوح من 24 - 72 ساعة للمنتجات الغذائية والمياه وتمتد إلى 5 أيام كحد أقصى لأنواع العينات والمنتجات الأخرى، وتشمل هذه المدة الإجراء كاملاً من أول استجابة وحتى إصدار التقرير النهائي.