«سيدات أعمال الشارقة» يكشف عن رؤيته المستقبلية

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن إطلاق هوية بصرية جديدة، تعكس توسع رؤيته ومضاعفة تطلعاته نحو دمج سيدات الأعمال في مختلف بلدان العالم بشكل كامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتهدف هذه الحملة التي يقوم بها مجلس سيدات أعمال الشارقة للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2002، إلى تقديم تصميم جديد وهوية بصرية جديدة تجسد أهدافه ورسالته ورؤيته المستقبلية، كما تشكل نقطة انطلاق لبدء مرحلة جديدة من النمو والتقدم في مسيرة سيدات الأعمال. ونشر المجلس عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، مقاطع فيديو تشويقية عرف من خلالها العضوات بالألوان الجديدة التي ستستخدم في الهوية البصرية، إلى جانب الشعار المبتكر والذي يجسد التغيير والنمو والمستقبل الواعد، كما تضمنت مقاطع الفيديو لقطات لرائدات الأعمال من مختلف الجنسيات حول العالم.

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن إطلاق هوية بصرية جديدة للمجلس يعد إنجازاً مهماً في مسيرته، وخطوةً تعكس رؤيته وتوجهاته لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت القاسمي: «حرصنا خلال تصميم الشعار واختيار ألوان العلامة التجارية على التأكيد بأن المجلس يستهدف السيدات من مختلف الفئات العمرية والجنسيات في العالم، وملتزم بتمكين رائدات الأعمال الناشئات وصاحبات المشاريع القائمة في دولة الإمارات وخارجها، وإرشادهنّ خلال رحلتهن الريادية ومساعدتهنّ على تحقيق طموحاتهنّ المهنية والنجاح على المستوى العالمي، إلى جانب تعزيز دورهنّ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتهنّ وبلدانهنّ، وذلك تماشياً مع رؤيتنا ورسالتنا الرامية إلى الارتقاء بمكانة إمارة الشارقة كحاضنةٍ عالمية لريادة الأعمال».

بدورها قالت مريم بن الشيخ، مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة بالإنابة: «نجح المجلس منذ تأسيسه في كسب ثقة رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع في إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً، وجاءت الهوية البصرية الجديدة لتعكس تطلعاتهنّ المهنية والأفكار الإبداعية التي قدمتها العضوات التي يتجاوز عددهنّ 2000 عضوة».