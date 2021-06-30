تطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن المتغيرات العالمية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في العالم، أحدثت تغييرات جذرية في أساليب وأدوات العمل الحكومي، وأعادت رسم التوجهات وتحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية في حياة المجتمعات.

جاء ذلك، بمناسبة إطلاق القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان «تقليص المخاطر في بيئة الاستثمار.. سياسات عالية المردود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الخليج العربي»، الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية للاستشارات، ضمن سلسلة تقارير جديدة تستشرف مستقبل العمل الحكومي العالمي.

عمر سلطان العلماء

وقال عمر سلطان العلماء: «إن سلسلة التقارير المستقبلية التي تصدرها القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركائها المعرفيين، تعكس سعي القمة لتعزيز المعرفة الحكومية بأبرز التوجهات والتحولات العالمية، ودعم الحكومات في مواءمة خططها المستقبلية، ورسم ملامح مستقبل القطاعات الرئيسية، وتعزيز مستويات الجاهزية».

ويسلط التقرير الضوء على تأثير الانخفاض الكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً بنسبة 42% في 2020 ليصل إلى نحو 859 مليار دولار، بعد أن كان 1.5 تريليون دولار عام 2019، ويرجع ذلك إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كورونا، وهو أدنى مستوى سجله الاستثمار الأجنبي المباشر منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أنه أقل بـ 30% من مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.

وتركَّز الانخفاض في الدول المتقدمة مع تراجع التدفقات بنسبة 69%، لتصل إلى 229 مليار دولار تقريباً، فيما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمريكا الشمالية بنسبة 46% لتصل إلى 166 مليار دولار، مع انخفاض عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 43%. كما تراجعت المشاريع الاستثمارية الجديدة المعلن عنها بنسبة 29%، وتراجعت صفقات تمويل المشاريع بنسبة 2%.

ورغم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات النامية انخفضت بنسبة 12%، مسجلةً نحو 616 مليار دولار، إلا أن هذه الاقتصادات استحوذت على 72% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، وهي أعلى نسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الخليج العربي زيادة مطردة منذ عام 2017، بنسبة 26% خلال الفترة من 2017 إلى 2019. ويعود السبب الرئيسي في الارتفاع إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذا المجال، مع تسجيل سلطنة عمان والبحرين زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.