«اتصالات» تخطط لتدشين شبكة الجيل السادس

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة اتصالات اليوم عن خططها الطموحة الخاصة بالأجيال المستقبلية من شبكات الهواتف المتحركة، من خلال جهودها الكبيرة نحو تحقيق شبكة الجيل السادس 6G، وإجراء البحوث، وتطوير المعايير الدولية التي تعتبر بمنزلة اللبنات الأساسية لمنظومة الجيل السادس من الشبكات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها هيثم عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "اتصالات"، في جلسة بعنوان "إعداد خارطة طريق نحو شبكة الجيل السادس 6G"، ضمن جدول أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة ببرشلونة.

وأكد عبد الرزاق أن تقدم وتطور تقنيات الهواتف المتحركة الجديدة أصبح أكثر سرعة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن توفر مميزات وإمكانيات جديدة، واستخدام ترددات الموجة المليمترية في شبكة الجيل الخامس 5G، جاء نتيجة لهذا التقدم، والذي من المتوقع أن يكتمل بطيف تيراهيرتز في شبكة الـ 6G.

وأضاف أن "اتصالات" هي واحدة من الشركات الطموحة التي تخطو خطوات فعالة وسباقة نحو الجيل السادس من الشبكات. وأشار إلي "إن الإنجازات الكبيرة والمهمة التي حققتها "اتصالات" على صعيد تغطية شبكة الجيل الخامس، وتطوير السحابة المحلية، والحوسبة المتنقلة الطرفية، ومنصات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، فضلاً عن ريادتها العالمية بتحقيق أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل، والتي وصلت إلى تغطية أكثر من 99% من المناطق المأهولة بالسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت نتيجة للاستراتيجية طويلة المدى التي تمهد الطريق نحو شبكة الـ 6G". وأضاف"نحن ملتزمون بتقديم أحدث التقنيات العالمية ووضعها في أيدي عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يسهم في تعزيز مجتمعنا الرقمي. وكجزء من رؤيتنا المستقبلية فإن تفاعلات شبكة الــ 6G تتجاوز شبكات الأرض إلى الفضاء، لتمكين عصر جديد من الخدمات وسيناريوهات الاستخدام مع حجم حركة بيانات عالية 'تيرابايت'، مما يؤدي إلى تفاعل غير عادي بين الإنسان والآلة. كما تعمل "اتصالات" على ترقية أدوات وقدرات مركز البحث والتطوير التابع لها لتعزيز مساهمتها في توحيد المعايير العالمية 6G ضمن المنتديات والتحالفات الدولية".