«دبي للطيران» تعلن الاسترداد المبكر لسندات ممتازة

دبي (الاتحاد) أعلنت «دبي لصناعات الطيران» اليوم أنها سلمت إشعاراً بالاسترداد المبكر («إشعار استرداد») إلى حاملي السندات الممتازة للشركة والبالغة قيمتها 800 مليون دولار، وتشكل نسبة 4.50% وتستحق الدفع في عام 2022 («سندات 4.50%»)، والسندات الممتازة البالغة قيمتها مليار دولار وتشكل نسبة 5%، وهي مستحقة الدفع في عام 2024 («سندات 5.00%»، إلى جانب «سندات 4.50%»، «السندات»). ومن المقرر أن يتم استرداد السندات في 2 أغسطس 2021، فيما كان المبلغ الأساسي المستحق للسندات حتى تاريخ إشعار الاسترداد حوالي 1.25 مليار دولار.

وسيتم استرداد الملاحظات وفقاً لشروط وأحكام العقد المعمول به بسعر استرداد يساوي 100% من المبلغ الأساسي لسندات 4.50% و102.5% من المبلغ الأساسي لسندات 5% بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت. ويعتبر بنك Wells Fargo Bank، N.A. الجهة الوصية ووكيل الدفع للسندات. وقد تم وصف شروط الاسترداد بمزيد من التفصيل في إشعار الاسترداد. وفي عام 2021، أصدرت دبي لصناعات الطيران سندات ممتازة جديدة غير مضمونة بمبلغ أساسي إجمالي قدره 2.550 مليار دولار، بمتوسط فترة استحقاق مرجحة تبلغ 4.5 سنة، وقد استردت أو أعلنت عن استرداد سندات ممتازة غير مضمونة بمبلغ أساسي إجمالي مستحق يبلغ حوالي 1.7 مليار دولار.