تراجع إنتاج النفط ومخزونات الخام في الولايات المتحدة

نيويورك (رويترز) - أفاد تقرير شهري بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 19 ألف برميل يوميا في أبريل إلى 11.169 مليون برميل يوميا، متأثرا بتراجع الإنتاج في خليج المكسيك.

وقال التقرير إن الإنتاج البحري في الخليج انخفض 92 ألف برميل يوميا في أبريل مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع الإنتاج البري في أكبر ولايتين منتجتين تكساس ونورث داكوتا.

إلى ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير تراجعت بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

وهبطت مخزونات الخام 6.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 25 يونيو إلى 452.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض 4.7 مليون برميل.

وتراجع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.5 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

وارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 187 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وصعدت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وزادت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 241.6 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى زيادة 886 ألف برميل.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 869 ألف برميل إلى 137.1 مليون برميل، في مقابل توقعات لارتفاع 486 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع 603 آلاف برميل يوميا.