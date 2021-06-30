«ستاندرد أند بورز» يفتح قرب مستوى قياسي مرتفع

نيويورك (رويترز) - فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 في بورصة وول ستريت قرب أعلى مستوياته على الإطلاق اليوم الأربعاء في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفعت بقوة في يونيو، بينما تتجه المؤشرات الكبرى للأسهم الأميركية لتحقيق خامس مكسب فصلي على التوالي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 1.55 نقطة إلى 34290.74 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 1.15 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 4290.65 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 18.48 نقطة أو ما يعادل 0.13 بالمئة إلى 14509.85 نقطة.

