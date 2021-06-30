«مبادلة» و«بي بي آي فرانس» يوقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد) أعلن البنك الاستثماري الوطني الفرنسي «بي بي آي فرانس» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطلاق شراكة استثمارية جديدة موجهة خصيصاً للشركات الخاصة في القارة الأفريقية. وتعتزم «مبادلة» و«بي بي آي فرانس» تخصيص ما يصل إلى 350 مليون يورو من خلال استثمارات في صناديق واستثمارات مباشرة في الأسهم الخاصة والشركات الناشئة، مع التركيز على الشركات الناشئة التي تملك إمكانات نمو عالية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متوسطة الحجم.

وعقب وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة: «لقد تمكنّا عبر السنوات الماضية من بناء علاقة قوية مع»بي بي آي فرانس«، حيث نجحنا في تخصيص أو الالتزام بحوالي 1.5 مليار يورو في أكثر من 15 استثماراً في فرنسا. ونحن سعداء بتوسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل السوق الأفريقية، التي نعتقد أنها تملك إمكانات كبيرة غير مستغلة، وسنستثمر معاً في شركات تتمتع بفرص نمو قوية».

يشار إلى أن «بي بي آي فرانس» ومبادلة ترتبطان بعلاقة قوية بدأت بإنشاء الصندوق الفرنسي الإماراتي عام 2014 وشراكة الابتكار عام 2017، حيث بلغت جملة الاستثمارات المشتركة في شركات فرنسية (سواءً بطريقة مباشرة أو من خلال صناديق) مليار يورو، كما التزمت مبادلة بتخصيص مليار يورو للاستثمار في صندوق LAC I التابع لبنك «بي بي آي فرانس»، والذي يستهدف الاستثمار في الشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات المدرجة في الأسواق المالية.

ومن خلال البرنامج الجديد، سيوظف الطرفان استثمارات مشتركة في أفضل الشركات الخاصة وصناديق الاستثمارات الناشئة في أفريقيا، مع التركيز على الصناديق التي يمتد نشاطها على النطاق الإقليمي وفي عدة دول وعلى مستوى القارة الأفريقية، وشركات إدارة الصناديق التي تملك سجلاً جيداً، وسيتم اختيار هذه الشركات والصناديق بالاستفادة من الخبرة وشبكة العلاقات التي يتمتع بها بنك «بي بي آي فرانس».

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب التزام فرنسا ودولة الإمارات، إلى جانب 45 دولة أخرى ومؤسسة، بالعمل على إحداث انتعاش اقتصادي في أفريقيا خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، بما في ذلك توفير دعم مخصص لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال نيكولاس دوفورك، الرئيس التنفيذي لبنك بي بي آي فرانس: «نحن سعداء بالإعلان عن بدء العمل في أفريقيا، بالتعاون مع مبادلة التي تربطنا بها شراكة ممتدة. يمتد تاريخ عمل بنك»بي بي آي فرانس«في القارة الأفريقية إلى السنوات العشرين الماضية من خلال برنامج رائد لإدارة الصناديق، وقد أصبحنا مؤمنين أكثر من أي وقت مضى بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص الأفريقي والدور المحوري الذي ستقوم به الأسهم الخاصة في إبراز وتمكين الشركات الواعدة في المجالين الصناعي والتكنولوجي عبر القارة الأفريقية. ونأمل أن ينضم إلينا المزيد من شركائنا العالميين في هذه المسيرة الشيقة في القارة الأفريقية».