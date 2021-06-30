«السيادي السعودي» يدرس شراء «ديبا»

دبي (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء شركة ديبا للتصميم الداخلي والمقاولات المتخصصة المدرجة في دبي لتقدم خدماتها للفنادق الخاضعة للإنشاء في المملكة.

وأضاف أحد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن المسألة غير معلنة أنه حال التوصل إلى صفقة، فإنه سيتم تقديم عرض إلى أكبر مساهمي ديبا وأن الشركة ستلغي إدراجها في البورصة.

وامتنع صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا حجمها 430 مليار دولار عن التعليق حين اتصلت به رويترز.

ولم ترد ديبا المدرجة في بورصة ناسداك دبي حتى الآن على طلب للتعقيب.

ومن المشروعات السابقة لديبا في دبي برج خليفة، أطول مبنى في العالم، ومنتجع أتلانتس في دبي.

وفي حالة إلغاء إدراج ديبا، ستكون ثالث شركة تلغي إدراجها من سوق دبي هذا العام بعد إلغاء إدراج أسهم دي.إكس.بي انترتينمنتس من سوق دبي المالي وخروج موانئ دبي العالمية، من بورصة ناسداك دبي.

و40 بالمئة من أسهم ديبا حرة التداول في البورصة وتبلغ قيمتها السوقية نحو 36 مليون دولار بحسب بيانات رفينيتيف. ونزلت أسهم الشركة نحو 19 بالمئة هذا العام.

وأعلنت ديبا عن خسائر عائدة للمساهمين 484.8 مليون درهم (132 مليون دولار) في 2020 عقب خسارة 409.1 مليون درهم في العام السابق. وعزت الخسارة في العام الماضي لإفلاس عميل رئيسي وإعادة هيكلة وحدتها بآسيا.

وكانت ديبا قد أعلنت أنها تعتزم تسييل استثمارات من بينها شركة التصميم الداخلي الألمانية فيدير في إطار خطة قلصت قاعدة التكلفة الثابتة بأكثر من 160 مليون درهم حتى الآن.

وفيدير متخصصة في تصميمات راقية لليخوت والطائرات وهو ما قد يهم الصندوق السعودي بحسب مصدرين.

ولم ترد فيدير على الفور على طلب التعقيب.

وأوردت وسائل إعلام محلية سعودية أن الصندوق السيادي، الذي يهدف لزيادة محفظته العالمية بينما يستثمر في الداخل، يخطط لبناء مطار جديد بالعاصمة الرياض.

وذكرت إس.تي.آر مقدمة بيانات قطاع الضيافة في مارس أنه من المتوقع أن تزيد الغرف السياحية في المملكة 67 بالمئة في الأعوام الثلاثة المقبلة، إذ أنه يجرى اعتزام بناء 73 ألفا و57 غرفة سياحية.