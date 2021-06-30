مسح: ارتفاع إنتاج «أوبك» في يونيو

لندن (رويترز) - أظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك النفطي زاد في يونيو، إذ خففت المنظمة قيودا على الإمدادات بموجب اتفاق مع حلفائها، وارتفعت صادرات إيران في ظل محادثات بشأن إحياء اتفاقها النووي المبرم مع قوى عالمية.

وخلُص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 13 عضوا ضخت 26.24 مليون برميل يوميا في يونيو، بارتفاع 740 ألف برميل يوميا من مايو. وزاد الإنتاج في كل شهر منذ يونيو 2020 باستثناء فبراير.

