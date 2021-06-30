«الدار» تطلق «ذا ديونز» في السعديات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الدار العقارية اليوم عن إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «السعديات ريزيرف»، وهو مشروع «ذا ديونز»، والذي يعدّ أحدث المشاريع السكنية للشركة في قلب جزيرة السعديات. ويقع مشروع «ذا ديونز» في السعديات ريزيرف على مقربة من العديد من المعالم الرئيسية والمرافق المجتمعية والترفيهية في الجزيرة، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي ومنارة السعديات و«سول بيتش» وجامعة نيويورك أبوظبي.

ويتضمّن المشروع 83 فيلا عالية المستوى ومتاجر تجزئة ومدرسة ومسجداً ومساحات للياقة البدنية وملاعب رياضية وبرك سباحة، سيتم إنشاؤها جميعاً ضمن المخطط الرئيسي لمشروع السعديات ريزيرف.

وفي حين تضمنّت المرحلة الأولى من مشروع السعديات ريزيرف قطع أراض مخصصة لبناء الفلل، توفر المرحلة الأخيرة للعملاء من كافة الجنسيات مجموعة من الفلل المكوّنة من أربع وخمس غرف نوم.

ومن المقرر أن يُستكمل العمل في مشروع «ذا ديونز» في السعديات ريزيرف خلال الربع الأول من العام 2023، حيث سيوفر فرصة جاذبة لتملك المنازل في جزيرة السعديات.

وتبدأ أسعار الفلل المكونة من أربع غرف نوم من 6.49 مليون درهم وتبلغ مساحتها 539 متراً مربعاً، بينما تبدأ أسعار الفلل المكونة من خمس غرف نوم من 7.99 مليون درهم، وتتراوح مساحتها بين 637 متراً مربعاً و686 متراً مربعاً.

وتتمتّع جميع الفلل بتصاميم فريدة ومعاصرة، ويمكن للعملاء اختيار التشطيبات والخصائص لكل فيلا بحسب رغباتهم. كما تم تصميم الفلل بما يراعي طلبات العملاء وأحدث توجهات تصميم المنازل، بحيث تتضمّن جميع الفلل مساحات مخصصة للدراسة ومطابخ عصرية واسعة.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «أصبحت جزيرة السعديات اليوم إحدى أهم الوجهات وأكثرها جاذبية في دولة الإمارات، وهي موقع عصري مميز يتطلع الجميع إلى الاستمتاع بتجربة العيش فيه. ويعدّ مشروع السعديات ريزيرف الأحدث للدار على الجزيرة، وسيوفر مشروع 'ذا ديونز' لأصحاب المنازل من جميع الجنسيات تجربة العيش على شاطئ البحر بأسعار جاذبة للغاية. وقد لاقت قطع الأراضي المجهزة بالبنية التحتية في المرحلتين الأولى والثانية إقبالاً مذهلاً، ونتوقع مستويات طلب مماثلة على خيارات الفلل الجاهزة التي نقدّمها في مشروع 'ذا ديونز' في السعديات ريزيرف».وأضاف: «يتيح المخطط الرئيسي لمشروع السعديات ريزيرف لكل وحدة سهولة الوصول إلى المساحات المفتوحة والحدائق والمرافق الأخرى، مما يسمح للمقيمين بقضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق. وعند اكتمال تطوير المخطط الرئيسي للمشروع، سيشكّل المركز المجتمعي والمناطق الرياضية ومساحات التجمع العائلي ثلاث مناطق حيوية تتيح للمقيمين الاستفادة من مناطق مخصصة للتنزه واللعب وبرك سباحة ومحطات للياقة البدنية وملاعب رياضية وغيرها الكثير. وستربط بين كافة مناطق المشروع مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية».

ويراعي تصميم الفلل في مشروع «ذا ديونز» في السعديات ريزيرف أرقى معايير الاستدامة والحياة الصحية باستخدام المواد والتكنولوجيا المخصصة للحدّ من النفايات وإنشاء بيئة معيشية مستدامة والارتقاء بجودة حياة السكان وتعزيز رفاهيتهم. وانطلاقاً من التزام شركة الدار ببرنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، سيتم التركيز بشكل كبير على تأمين جميع مواد البناء الخاصة بالمشروع من مصادر محلية لتقليل انبعاثات الكربون.

وستساعد العوازل القوية والمواد العاكسة لأشعة الشمس على تقليل امتصاص الحرارة والاحتفاظ بهان مما يوفر بيئة أكثر برودة للحدّ من الحاجة لاستخدام مكيفات الهواء. وتحتوي الفلل أيضاً على نظام فعّال لتسخين المياه بالطاقة الشمسية بهدف تخفيض استخدام الطاقة الكهربائية.