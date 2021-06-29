5.17 مليار درهم صفقات الأسهم المحلية خلال 3 جلسات

أبوظبي (وام)

قفزت قيمة الصفقات المبرمة في أسواق المال الإماراتية إلى نحو 5.17 مليار درهم خلال ثلاث جلسات، بعدما تواصل تدفق السيولة أمس بوتيرة عالية إلى قاعات التداول التي نجحت في استقطاب المزيد من المستثمرين إلى تعاملاتها.

وحافظ سهما العالمية القابضة وألفا أبوظبي المغلقان عند 115 درهماً و16.90 درهم على التوالي على المركز الأول في قائمة أكثر الأسهم نشاطاً بالإضافة إلى سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 16.38 درهم وشركة الدار العقارية الذي أقفل عند 3.80 درهم.

واستحوذت هذه الأسهم الأربعة على نحو 65.5% من إجمالي قيمة التداول في أسواق المال الإماراتية خلال جلسة أمس الثلاثاء والتي وصلت إلى 1.6 مليار درهم.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات وجود عمليات تجميع على سهم ألفا أبوظبي المدرج حديثا في سوق العاصمة وذلك رغم عمليات المضاربة الجزئية التي تعرض لها في النصف الثاني من الجلسة.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع إلى مستوى 6763 نقطة بزيادة نسبتها 0.21% مقارنة مع اليوم السابق في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2827 نقطة.

وواصل سوق أبوظبي الاستحواذ على الجزء الأكبر من السيولة المتداولة في أسواق المالية خلال جلسة أمس حيث تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة فيه 1.4 مليار درهم.

وعلى مستوى أداء الأسهم في سوق دبي المالي فقد ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.86 درهم بالإضافة ارتفاع سهم مصرف عجمان إلى 78 فلساً وسهم أمان إلى 1.01 درهم، فيما استقر سهم إعمار عند 4.18 درهم وبنك الإمارات دبي الوطني عند 13.40 درهم.