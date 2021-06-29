10.7 مليار درهم ودائع غير المقيمين في البنوك الوطنية

أبوظبي (وام)

ارتفعت وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب من غير المقيمين في الإمارات على الاستثمار في الودائع لدى البنوك الوطنية، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن المستثمرين الأجانب من غير المقيمين قاموا بضخ سيولة جديدة بقيمة 10.7 مليار درهم في الودائع لدى البنوك الوطنية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021.

وارتفع إجمالي رصيدهم التراكمي في هذا البند إلى مستوى 179.37 مليار درهم خلال شهر أبريل من العام 2021 بنمو نسبته 6.1 في المائة مقارنة مع إجمالي الرصيد في نهاية العام 2020. ويعكس النمو المتواصل للمستثمرين الأجانب على الودائع في البنوك الوطنية استمرار ارتفاع نسبة الثقة في هذه البنوك التي باتت تصنف بكونها من أكثر البنوك قوة من حيث الملاءة المالية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.

ويتضح من خلال الرصد الخاص بحركة مؤشرات الجهاز المصرفي في الإمارات أن ودائع غير المقيمين شكلت نحو 10.8 في المائة من إجمالي رصيد الودائع لدى البنوك الوطنية مع نهاية شهر أبريل من العام 2021. وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن ودائع المؤسسات المالية لغير المقيمين لدى البنوك الوطنية بلغت قيمتها نحو 78.51 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر أبريل من العام الجاري فيما وصلت ودائع الشركات إلى 454.74 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها. وفيما وصلت قيمة الودائع الحكومية والمؤسسات غير التجارية لغير المقيمين لدى البنوك الإماراتية إلى 29.2 مليار درهم تقريباً وصلت قيمة الودائع الشخصية إلى 16.86 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر أبريل الماضي.