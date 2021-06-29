التغطية التأمينية العالمية ضد «كورونا» شرط للسفر خلال الصيف

رشا طبيلة (ابوظبى)

ينصح خبراء في قطاع السفر بأن يتأكد المسافرون الراغبون بالسفر خلال الموسم الصيفي من الحصول على تغطية تأمينية عالمية لفيروس كورونا عند قيامهم بالحجز، لا سيما عند الحجز مع شركات طيران غير وطنية، لأن الشركات المحلية توفره تلقائياً عند حجز التذاكر عبرها.

وأشاروا إلى أن معظم الدول تطلب وجود هذا التأمين كمتطلب للدخول إليها.

يقول صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا» للعطلات: «معظم الدول تطلب التغطية التأمينية لـ«كوفيد19» حيث إن الشركات الوطنية تقدم تغطية تأمينية صحية لـ«كوفيد 19» عند الحجز عبرها».

ويشير «ننصح المسافرين بالتأكد من وجود هذا التأمين عند الحجز مع شركات الطيران، لا سيما غير الوطنية، وفي حال لا تقدمه شركة الطيران التي تم الحجز عن طريقها يستطيعون الحصول عليه من خلالنا كشركات سفر».

ويقول علاء العلي مدير «نيرفانا» للسفر والسياحة: «ننصح المسافرين بالتأكد عند حجز تذاكرهم من الحصول على تأمين صحي على «كوفيد 19» خصوصا عند الحجز لشركات طيران غير وطنية لأن الشركات الوطنية توفره تلقائيا عند حجز التذاكر عن طريقهم».

ويضيف أن كثيراً من الدول تطلب هذا التأمين عند الوصول.

فالاتحاد للطيران توفر تغطية تأمينية عالمية لفيروس كوفيد-19 عند السفر قبل 30 سبتمبر 2021، حيث في حالة اكتشاف إصابة أحد الضيوف بفيروس كوفيد- 19 خلال الرحلة، فلا داعي للقلق حول النفقات الطبية وتكاليف الحجر عند السفر مع الاتحاد للطيران.

وتوفر طيران الإمارات تغطية تأمينية عالمية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر عند شراء أي تذكرة بعد الأول من ديسمبر 2020، وتشمل التغطية التأمينية مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر مع كل رحلة، بما في ذلك التغطية المتعلقة بكوفيد 19، حيث لا يتعين تعبئة أي استمارات.

أما «العربية للطيران»، فتوفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد- 19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

ويحصل المسافرون الذين يحجزون رحلة عبر فلاي دبي على تغطية تأمينية عالمية مجانية للتكاليف المرتبطة بفيروس كوفيد- 19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

إطلاق بوابة التسجيل الذاتي الخاصة بوثيقة السفر من إياتا

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن إطلاق بوابة التسجيل الذاتي لتسهيل عملية انضمام مختبرات تشخيص الإصابات بكوفيد-19 إلى شبكة المختبرات المعتمدة لدى تطبيق «وثيقة السفر من إياتا». وتُوفر شبكة المختبرات مواقع مُعتمدة في جميع أنحاء العالم بحيث تُسهّل على المسافرين إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد-19 قبل موعد السفر. وتمنح البوابة الجديدة المختبرات منصة موحدة وشاملة لتقوم بالتسجيل ذاتياً للانضمام إلى الشبكة.

وقال نيك كرين، نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «ستبقى اختبارات الكشف عن كوفيد-19 عاملاً بالغ الأهمية في جهودنا لتحقيق التعافي طويل الأمد لقطاع السفر العالمي على المدى المنظور. ويتمثل هدفنا من تطبيق «وثيقة السفر من إياتا» في تسهيل وصول المسافرين إلى المختبرات المُعتمدة والتي تستوفي المتطلبات الخاصة برحلتهم. وتضم شبكة إياتا قائمة متنامية من المختبرات».