«أبوظبي للجودة» يصدر 60 شهادة مطابقة للإضاءة الخارجية

أبوظبي (وام)

أصدر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 60 شهادة مطابقة خاصة بالإضاءة الخارجية خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو من العام الجاري، وذلك ضمن برنامج مطابقة الإضاءة الخارجية LED وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة للطاقة 2050 التي تعد أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية وتدفع مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مزيد من النمو المستدام.

خدمات مباشرة

وأكد المهندس بدر خميس الشميلي، مدير إدارة خدمات تقييم المطابقة، على الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة قطاع الطاقة في أبوظبي من خلال البرامج والخدمات التي يقدمها مباشرة، ومنها برنامج مطابقة الإضاءة الخارجية LED وهو برنامج متخصص في مجال إضاءة الطرق والأنفاق والمرافق العامة من حدائق وملاعب رياضية، يهدف للتحقق من سلامتها وترشيدها للطاقة.

وأشار إلى المردود الذي يأتي من تطبيق البرنامج على الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال الإضاءة المتوافقة مع المواصفات والمعايير العالمية والتي تسهم في ترشيد الطاقة.

وقال: إن برنامج مطابقة الإضاءة الخارجية حقق العديد من الآثار الإيجابية، حيث أسهم في خفض تكلفة استهلاك الطاقة، إضافة إلى حماية المجتمع من مخاطرة الإضاءة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية وترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام، في ظل العمل على تطوير بنية تحتية مستدامة للجودة تلبي كافة احتياجات الإمارة والقطاعات الحيوية العاملة بها لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات.

آليات عمل

وأشار إلى آليات عمل البرنامج مع الجهات المختصة، حيث يوجد تعاون كامل بين فرق العمل التي يشكلها قطاع خدمات المطابقة والمواصفات مع الجهات التنظيمية الأخرى، إضافة إلى الاجتماعات الدورية للتحقق من نتائج الاختبارات وحصولها على نتائج متوافقة مع أفضل المواصفات العالمية، مضيفاً أن آليات التعاون مع الجهات المختصة تعمل على زيادة عدد منتجات الطاقة الحاصلة على شهادات مطابقة، بالإضافة إلى مساندة الموردين للإضاءة الخارجية بالحصول على شهادة المطابقة.

وأكد حرص قطاع خدمات المطابقة والمواصفات في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على تفعيل كافة الأنشطة التشغيلية للقطاع، والتي تهدف إلى دعم عمل الشركاء من القطاعين العام والخاص للمساهمة في تطوير منظومة عملهم والارتقاء بمعايير الجودة والسلامة ورفع كفاءة العاملين في المجالات المختلفة.

وقال: نعمل على توفير رقابة دورية للتأكد من استمرارية مطابقة المنتجات التي تم منحها شهادات مطابقة للمواصفات الموضوعة، وذلك يتم باختيار عينات عشوائية سنوية ضمن خطة مراقبة الأسواق وفحصها للتأكد من استمرارية مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.