مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 266 مبايعة بقيمة 517.86 مليون درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 115.53 مليون درهم و247 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 402.33 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 441.41 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 82.53 مليون درهم و74 رهن فلل وشقق بقيمة 358.88 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القوز الرابعة بقيمة 139 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 98 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 47.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 12 مليون درهم.