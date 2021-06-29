موانئ رأس الخيمة و«مونجاسا» توقعان شراكة استراتيجية

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت إدارة موانئ رأس الخيمة، وشركة مونجاسا العالمية للنفط والشحن، شراكة استراتيجية تتيح بموجبها تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الوقود البحري، سواء داخل الميناء أو في منطقة مرسى موانئ رأس الخيمة التي تسمح بدخول سفن يصل عمقها تحت الماء إلى 60 متراً.

بفضل الاستثمارات الأخيرة في البنية التحتية الشاملة في موانئ رأس الخيمة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 250 مليون دولار أميركي، فإن شبكة رأس الخيمة الحديثة والمرنة والمكونة من أربعة موانئ باتت تلعب دوراً محورياً ضمن سلاسل التوريد لآلاف الشركات من جميع أنحاء العالم.

وقال روجر كلاسكين الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة: «نظراً لموقعنا الاستراتيجي الفريد كبوابة مركزية لدول الخليج، وباعتبارنا أقرب ميناء إلى مضيق هرمز، فإن موانئ رأس الخيمة تتمتع بموقع مثالي يؤهلها لتكون مركزاً مهماً لعمليات التزويد بالوقود».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مونجاسا، أندرس أوسترجارد: «بصفتنا جزءاً فاعلاً من النشاط البحري الإماراتي، فإننا فخورون بهذه الشراكة مع موانئ رأس الخيمة، والتي تهدف نحو التطوير المستمر لصناعة الوقود».