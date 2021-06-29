«جافزا» تطور بنيتها التحتية المستدامة

دبي (الاتحاد)

قامت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بتحسين ورفع مستوى شبكتها للطرق وبنيتها التحتية، لتوفير أفضل الإمكانات للشركات العاملة فيها لممارسة أنشطتها التجارية. شملت المشاريع التي تم تنفيذها على مدى خمس سنوات، تطوير مرافق مستدامة، وبناء منشآت كبرى، تقدر قيمتها بنحو 2.484 مليار درهم.

ويعتبر دعم الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من مبادئ جافزا الرئيسة، حيث ركزت على الاستثمار في مشاريع الاستدامة لتشجع عملائها على التقليل من استهلاكهم للطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل انبعاثات الكربون تأكيداً على ريادتها في تبني هذه الممارسات بالدولة، والتزاماً باستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030.

وتعد جافزا من بين المناطق الحرة الأولى في الدولة والشرق الأوسط التي تستخدم في شبكتها للطرق مصابيح موفرة للطاقة بقيمة 80 مليون درهم. وحققت مشاريعها الرئيسة التي بلغت قيمتها 105 ملايين درهم لتحديث البنية التحتية، وفورات بنسبة 30 في المائة في استهلاك الطاقة، لتتخطى بمراحل عديدة مستهدفاتها المطلوبة وفق استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030.

علاوة على ذلك، نجحت موانئ دبي العالمية وجافزا في إنجاز أحد أكبر البرامج لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح، والتي تولد حوالي 45 جيجا وات/ساعة سنوياً.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا: «منذ انطلاقتنا، ركزنا اهتمامنا على إيجاد مركز أعمال مجهز بأحدث المرافق التي ترفع من الكفاءة التشغيلية لعملائنا، في ذات الوقت الذي نقلل فيه من التأثيرات البيئية السلبية. ووفق ذلك، تم تصميم جميع المرافق في منطقتنا الحرة لتراعي تلبية الاحتياجات الخاصة بشركات التصنيع والتجارة»