«لولو هايبر ماركت» تفوز بجائزة «برنامج دبي للخدمة المتميزة»

دبي (الاتحاد)

فازت مجموعة «لولو هايبر ماركت» بجائزة «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، لعام 2021. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن أسماء الفائزين بالجائزة المرموقة، خلال مراسم توزيع «جوائز دبي للتميز»، والتي أقيمت بدبي أمس. وتُعد «لولو هايبر ماركت»، هي سلسلة متاجر التجزئة الكبرى الوحيدة التي فازت بالجائزة هذا العام. ومن ضمن كبريات المؤسسات التي فازت بفئات مختلفة ضمن الجائزة «دبي مول»، «بنك رأس الخيمة»، «الشركة العربية للسيارات»، وغيرها.

ويجري اختيار الفائزين بجائزة «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، بعد عام كامل من الفحص المنتظم والصارم، التسوق المخفي، استبيانات للعملاء، وبحث واسع النطاق، استناداً إلى معايير متنوعة، ومن أبرزها خدمة العملاء، النظافة، الصحة العامة، سلوكيات الموظفين، وتدابير السلامة، ضمن معايير أخرى.

وقال سليم ام ايه مدير مجموعة «لولو»، تعليقاً على الفوز بالجائزة: «نعتبر التميز المؤسسي، عملية مستمرة، وأولوية قصوى لدينا. ويعمل كل فرد ضمن فرق العمل لدينا، على نحو يتسم بالحماس والكفاءة، لتقديم أفضل مستويات الخدمة والجودة لكل متسوق من متسوقينا، بالإضافة إلى شركاء الأعمال. ونتوجه بالشكر إلى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وحكومة دبي، على تقديرهما لجهودنا بمنحنا هذا الشرف».