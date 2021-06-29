الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى خلال أسبوع

نيويورك (رويترز) - ارتفع الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له في أسبوع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه ليوم واحد في غضون أسبوعين تقريبا، بينما يهدد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا التعافي الاقتصادي العالمي، وقاد الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني الخسائر.

وانخفاض الرغبة في المخاطرة يستفيد منه الدولار كملاذ استثماري آمن.

وتعمل المخاوف من تفشي السلالة دلتا شديدة العدوى على إضعاف المعنويات في وقت تشهد فيه الأسواق توترا بعد أن صدم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) المتعاملين بتحول في موقفه نحو التشديد النقدي في وقت سابق هذا الشهر.

وفي أواخر التعاملات الصباحية في نيويورك، كان مؤشر الدولار، الذي يتتبع حركة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 91.124، متجها في مسار نحو تسجيل أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو.

واستفاد الدولار من بيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي في يونيو إلى أعلى مستوى منذ بدء تفشي كوفيد-19 قبل أكثر من عام. وأدى ذلك إلى تعزيز التوقعات بنمو أعلى في الربع الثاني.

ونزل اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1892 دولار متراجعا من جديد صوب أقل مستوى له في شهرين ونصف الشهر الذي لامسه في 18 يونيو.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين، مع هبوطه 0.4 بالمئة إلى 1.3825 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشرا للإقبال على المخاطرة، 0.6 بالمئة إلى 0.7520 دولار أميركي في ظل مخاوف من تجدد إجراءات العزل العام في بعض أجزاء البلاد.