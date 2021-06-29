تحسن المعنويات يصعد بالبورصات الأوروبية

لندن (رويترز) - أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن المعنويات الاقتصادية تحسنت بشكل حاد في يونيو، بينما تلقى المؤشر الألماني دفعة من قفزة لسهم أديداس بعد إعلانها عن برنامج لإعادة شراء أسهم.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة عند 456.37 نقطة بعد بيانات أظهرت أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو سجلت أعلى مستوى في 21 عاما في يونيو، إذ أدى برنامج مطرد للقاحات إلى إعادة فتح الاقتصاد في بضع دول.

وفي حين أن البيانات لم تأخذ في الحسبان سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا إلا أن تحسن المعنويات جعل المستثمرين يقبلون على شراء أسهم القطاعات التي من المرجح أن تكون أكبر مستفيد من تعاف اقتصادي.

وارتفعت أسهم شركات الكيماويات 0.9 بالمئة، كما جاءت أسهم شركات صناعة السيارات وشركات الخدمات المالية بين أكبر الرابحين في جلسة اليوم.

وكانت الأسهم الألمانية هي الأفضل أداء مع صعود المؤشر داكس 0.9 بالمئة بدعم من قفزة 2.5 بالمئة في أسهم أديداس رفعتها إلى مستوى قياسي، بعد أن قالت الشركة المصنعة للملابس الرياضية إنها ستطلق برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 550 ملين يورو (654 مليون دولار).

ووضع التفاؤل الذي يحيط بتعاف اقتصادي مطرد، المؤشر القياسي الأوروبي في مسار نحو تسجيل خامس شهر على التوالي من المكاسب، لكنه واجه صعوبة مؤخرا في اجتياز أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق الذي سجله في 16 يونيو بسبب القلق بشأن سلالة دلتا.

وانخفضت الأسهم الأوروبية المرتبطة بالسفر 0.2 بالمئة بعد أسوأ جلسة لها في أكثر من شهر في أعقاب تقارير عن حظر محتمل في ألمانيا على دخول المسافرين من المملكة المتحدة. وشددت إسبانيا أيضا قواعد السفر للسياح البريطانيين.