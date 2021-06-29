«طيران الإمارات» تنقل شحنات إغاثة إلى الهند

دبي (الاتحاد) نقلت الإمارات للشحن الجوي 100 طن من مواد الإغاثة مجاناً من دبي إلى الهند خلال ثلاثة أسابيع في مايو الماضي لدعم جهود البلاد في مكافحة الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19». وكانت طيران الإمارات قد أطلقت جسراً جوياً للمساعدة الإنسانية، وتبرعت بسعة شحن لنقل الإمدادات الأساسية، مثل خيام الإغاثة وآلاف اسطوانات الأكسجين والمكثفات، مجاناً على الرحلات التي تسيرها إلى وجهاتها في الهند. وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «ترتبط طيران الإمارات بعلاقات وثيقة مع الهند، ولدينا التزام قوي نحوها، وقد بادرنا إلى إطلاق جسر طيران الإمارات الإنساني إلى الهند لمساعدة للإسهام في مكافحة الموجة الثانية من جائحة الجائحة. نتمنى أن تتغلب الهند على الفيروس ويشرفنا أن ندعم جهود الشركاء من خلال التبرع بسعة الشحن الجوي التي تشتد الحاجة إليها لنقل البضائع الأساسية بسرعة وكفاءة إلى تسع مدن هندية».

من جانبه، قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: «يؤكد جسر طيران الإمارات الإنساني إلى الهند أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، لتقديم المساعدة لملايين الأشخاص المتضررين من جائحة كوفيد-19. كما يجسد هذا الجسر الجوي شراكتنا القوية مع طيران الإمارات والتزامنا بتسهيل العمل الإنساني للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. ونحن نلبي معاً تفويض المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لدعم الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. لقد تبنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية هدف التنمية المستدامة، ونحن فخورون بشراكتنا مع الإمارات للشحن الجوي والمجتمع الإنساني الدولي لدعم الجهود الاستثنائية المبذولة والاستجابة للمتطلبات الناجمة عن الوباء بالإضافة إلى الحالات الطارئة الأخرى».

وقال الطيب آدم، ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربي: «مواجهة جائحة كوفيد-19 سباق مع الزمن، كما إنها عملية لوجستية معقدة على مدار الساعة لتزويد عاملي القطاع الصحي في الخطوط الأمامية بالمعدات التي يحتاجونها، وضمان وصول اللقاحات إلى جميع الأشخاص. وتتمكن اليونيسف من نقل الإمدادات بسرعة عبر القارات من خلال مستودعاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من شركائنا. وبفضل حلول الإمارات للشحن الجوي التي أثبتت فعاليتها خلال إطلاق الجسر الجوي الإنساني إلى الهند، أصبح بإمكاننا نقل الإمدادات بالغة الأهمية بسرعة وكفاءة».

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت الجسر الجوي الإنساني إلى الهند في أوائل مايو 2021 لتعزيز نقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة من خلال توفير سعة شحن مجانية على رحلاتها من دبي إلى الهند. ونقلت الشحنة الأولى في إطار هذه المبادرة من دبي إلى دلهي يوم 13 مايو، وتضمنت 12 طناً من معدات الخيام متعددة الأغراض للمستشفيات الميدانية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. ويرتبط قسم الشحن في طيران الإمارات مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بشراكة وثيقة تطورت على مدى عدة سنوات لتوصيل مواد الإغاثة إلى المجتمعات المتأثرة بالكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى في جميع أنحاء العالم. وساعدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في توجيه جهود الإغاثة للجسر الجوي الإنساني إلى الهند، بالاعتماد على خبراتها الواسعة في العمل مع الوكالات الإنسانية ولوجستيات الإغاثة. وتلعب الإمارات للشحن الجوي، من خلال رحلاتها المنتظمة إلى أكثر من 135 وجهة عبر القارات الست، دوراً مهماً على مستوى العالم في نقل الأدوية والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى المحافظة على ديمومة سلاسل توريد السلع الحيوية من دون انقطاع، مثل الإمدادات الطبية والغذائية.