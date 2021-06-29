«الغرير للاستثمار» تستحوذ على «الزيوت الطبيعية»

دبي (الاتحاد) أبرمت شركة الغرير للاستثمار، اتفاقية للاستحواذ على حصة 100% في شركة الزيوت الطبيعية (ذات المسؤولية المحدودة) التابعة لشركة دبي للاستثمار الصناعي والتي تعد من أكبر المنشآت المتطورة في الشرق الأوسط لعصر البذور الزيتية.

وقالت الشركة في بيان اليوم: يُعدّ توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة جداً ضمن التزام شركة الغرير للاستثمار بتوسيع أعمالها في قطاعي الأغذية والموارد، وذلك من أجل دعم وتعزيز خطط الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.

وتستخدم شركة الزيوت الطبيعية في منشآتها التصنيعية أحدث الآلات والتكنولوجيا، وتمتلك قدرات إنتاج تصل إلى عصر 2200 طن متري من بذور فول الصويا، و1300 طن متري من بذور الكانولا، و1000 طن متري من بذور عباد الشمس يومياً. وتُسهم اتفاقية الشراء في زيادة حجم محفظة الغرير للأغذية الإجمالية وزيادة قدراتها الإنتاجية بشكلٍ كبير.

وقال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير للاستثمار‏: "الخطوة الاستراتيجية المتمثلة في الاستحواذ على شركة الزيوت الطبيعية تؤكّد التزام الغرير للاستثمار بتعزيز الحياة في المجتمعات التي نعمل فيها، وتسهيل الإمدادات الغذائية في المنطقة".

من جانبه، قال جمال جوهري، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للأغذية: "ضمان كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي يشكل أولوية أساسية واستراتيجية لدى الحكومات المحلية والإقليمية، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز القدرة التنافسية وزيادة تنوع المنتجات، وتحسين عمليات التشغيل. وبصفتنا مجموعة أعمال عائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ملتزمون بدعم قيادتنا الرشيدة في رؤيتها لتحقيق سلاسل إمداد مستدامة وآمنة، وتطبيق أرقى المعايير في قطاع الأغذية عبر المنطقة".