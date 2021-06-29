الهند تتوقع تعافي الطلب على الوقود

نيودلهي (رويترز) - قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان اليوم الثلاثاء إن الطلب على الوقود في الهند، الذي تضرر بشدة من موجة ثانية لفيروس كورونا،سيتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي.

وفي مايو، هوى الاستهلاك المحلي للوقود في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس الماضي.

وأبلغ برادان منتدى للطاقة أن الطلب على الوقود في الهند أظهر علامات على التعافي هذا الشهر مع قيام ولايات برفع إجراءات العزل العام وتحسن تدريجي للزخم الاقتصادي.

وتستورد الهند أكثر من 80 بالمئة من حاجاتها النفطية. وتضرر ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بشدة من قفزة في أسعار النفط العالمية وسجلت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود مستويات قياسية مرتفعة.

وقال برادان «التضخم تحد يواجهه العالم اليوم... وبالتالي نحن أيضا نواجه هذا التحدي في اقتصادنا. لكن مع كل هذه التحديات لدينا الثقة بأنه بحلول نهاية العام الحالي سنكون في موقف لاستعادة سلوكنا الأصلي للاستهلاك».

وطلب الوزير مرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تخفيف قيود الإمدادات من أجل تعاف يقوده الطلب.

وقبيل اجتماع لأوبك وحلفائها يوم الخميس، قال برادان إنه يتوقع أن تنحسر أسعار النفط.