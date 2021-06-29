30 مليار دولار إيرادات الجزائر من النفط والغاز

الجزائر (رويترز) - قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك اليوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع أن تصل إيراداتها من مبيعات النفط والغاز إلى 30 مليار دولار في عام 2021 إذا ظلت أسعار الخام بين 65-75 دولارا للبرميل.

وأضاف حكار أن إجمالي إيرادات الجزائر من مبيعات النفط والغاز بلغت 12.6 مليار دولار في أول خمسة أشهر من 2021 مقابل 8.1 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

