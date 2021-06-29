الذهب يهبط لأدنى مستوى خلال 11 أسبوعاً

لندن (رويترز) - هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء متضررة من صعود الدولار قبل التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يكون قويا وقد يعزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لتشديد السياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1749.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 15 أبريل، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.36 بالمئة عند 1753.66 دولار بحلول الساعة 14.30 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.53 بالمئة إلى 1753.50 دولار للأوقية.

